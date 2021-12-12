«منافذ الشارقة» تبحث مع وفد عُماني تعزيز العمل المشترك

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة خلال اجتماع عقدته مع وفد من شرطة عُمان السلطانية في مجلس مدينة دبا الحصن سبل تعزيز العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الجانبين لتسهيل عملية تنقل مواطني وزوار البلدين الشقيقين عبر المنافذ والنقاط الحدودية والاطلاع على التسهيلات المقدمة لحركة دخول وخروج البضائع.

يأتي ذلك في إطار حرص الطرفين على تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والمسافرين من المنافذ والنقاط الحدودية.

حضر الإجتماع محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة والعقيد عبدالله بن حمد الحوسني قائد شرطة محافظة مسندم وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.

وقال محمد إبراهيم الرئيسي: إن الاجتماع يأتي في إطار سعي اللجنة إلى تنفيذ توجيهات حكومة الشارقة وتجسيد اهتمامها وتوصياتها في تقديم التسهيلات بالمنافذ والنقاط الحدودية مع سلطنة عمان الشقيقة والذي يعتبر دوراً أساسياً للجنة التنظيمية التي تسعى دوماً إلى الإرتقاء بمنظومة العمل والاعتماد على الخدمات المتطورة بما يسهم في تنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين المتبادلة مع السلطنة وتقليص زمن إنهاء الإجراءات المتبعة إلى أقصى حد.

وأشار إلى أن الجانبين توصلا لإطلاق خط ساخن من أجل تنسيق التعاون في التعامل مع الحالات الطارئة لتسريع اتخاذ الإجراءات.. كما تمت مناقشة تصور مقترح لتطوير النقاط الحدودية في دبا الحصن وتحويلها إلى منافذ رسمية والخطوات المتبعة في هذا الخصوص.

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