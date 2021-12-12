وزارة الدفاع وجامعة الشارقة تبحثان التعاون المشترك

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار وفد من وزارة الدفاع، بالتنسيق مع هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، وتم مناقشة مجالات التعاون مع جامعة الشارقة في عدة مجالات، منها تنظيم عدد من الدورات التدريبية والدبلومات المهنية، وتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة، بهدف بحث التعاون المشترك في مجال التدريب المهني والاستشارات العلمية.

وأكد الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني على أهمية تلك الزيارة،وأنه سيتم إعداد وتنفيذ عدد من الدبلومات المهنية في مجالات إعداد مدربي السلامة والصحة المهنية وإعداد القادة والسكرتارية التنفيذية وإدارة البيانات والتحليل الإحصائي و التحقيق وتدريب المدربين والدبلوم المهني في الذكاء الاصطناعي، وتم الاطلاع على خطة المركز لعام 2022 .

حضر اللقاء كل من ناصر العبدولي مدير الإدارة، وعقيد ركن طيار عبدالله المراشدة مدير السلامة والبيئة، وعايض القحطاني رئيس شعبة الحوادث، وخالد الأنصاري رئيس شعبة السلامة الجوية، وعلي المنصوري رئيس شعبة السلامة البحرية، وعبدالله النعيمي ـ رئيس شعبة السلامة البرية، وأمل الحربي رئيس شعبة السلامة العامة، وأحمد الشامسي ـ رئيس قسم الإسناد الإداري، ومن هيئة الوقاية والسلامة حضر كل من المهندس عبدالله الماجدي، وسارة الدختر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز