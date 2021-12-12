رئيس ديوان حاكم عجمان يحضر عرساً جماعياً لـ 50 شاباً

المصدر: عجمان- وام

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تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حضر الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان مساء أمس حفل الزفاف الجماعي الرابع الذي نظمته المؤسسة لـ 50 شاباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان راعي المؤسسة مليون درهم للعرسان دعماً وتشجيعاً لهم على بدء حياة أسرية سعيدة.

وأثنى الشيخ ماجد بن سعيد النعميمي خلال حضوره الحفل في قاعة «البيت متوحد» بمنطقة الجرف في عجمان على إقبال الشباب والمشاركة في الأعراس الجماعية التي تسهم في تخفيض نفقات الزواج والبعد عن الإسراف.

ونقل الشيخ ماجد بن سعيد تهاني وتبريكات صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده للعرسان. وثمنت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي للأعراس الجماعية لما فيها مصلحة وخير المواطن.

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