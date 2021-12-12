راشد المعلا يشهد احتفالات «الداخلية» باليوبيل الذهبي

المصدر: أم القيوين - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، احتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي ضمن احتفالات دولة الإمارات بالعام الخمسين، التي أقيمت مساء أول من أمس أمام حديقة الخور «العلم».

وقدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، التهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناسبة اليوبيل الذهبي للوزارة، مشيراً إلى الدور الحيوي لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، مؤكداً أن الإمارات بحكمة ورؤية ودعم قيادتها ماضية في تعزيز النجاحات المحققة في الخمسين عاماً الماضية في طريقها نحو آفاق جديدة من الريادة والمنجزات والرفاه والازدهار.

حضور

حضر الحفل الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، وعدد من المسؤولين من أم القيوين.

كما حضر الاحتفال المستشار سيف الشعفار، ومعالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، واللواء سالم الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، واللواء أحمد محمد رفيع رئيس أمانة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، واللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، وعدد من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، وعدد من مديري الدوائر المحلية في أم القيوين.

اعتزاز

وبدأ الاحتفال بكلمة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، حيث أعرب عن الفخر والاعتزاز بمناسبة احتفالات عام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما تحمله من الأمنيات الطيبة للإمارات قيادة وشعباً في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وأشار إلى أن عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة يأتي هذا العام ليتوّج مسيرة نصف قرن زاخرة بالإنجازات العالمية في مختلف المجالات، صنعتها الإرادة القوية والعزيمة والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة.

عروض

بدأ الحفل بعرض جوي باهر لفرسان الإمارات في سماء أم القيوين، ثم أوبريت وطني، استعرض مسيرة الإمارات المظفرة، ثم العرض العسكري الذي امتد على شارع الشيخ أحمد بن راشد المعلا، وشارك فيه أفراد من جميع فصائل وزارة الداخلية وفرقها ووحداتها التنظيمية والأمنية، إلى جانب الآليات العسكرية وفرق الشرطة والمدارس العسكرية في الدولة وسط إعجاب الجمهور الغفير الذي شهد الاحتفال وشارك أيضاً في المسابقات التي قدمت له من خلال اللجنة المنظمة للاحتفالات.

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