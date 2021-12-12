الاتحاد الأوروبي: شهادات التطعيم الرقمية «لكوفيد 19» بالإمارات معادلة لنظيرتها الأوروبية

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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في خطوة تسهم في تسهيل بروتوكولات السفر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، أعلن الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية عن اعترافه بشهادات التطعيم الرقمية الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها معادلة لشهادة كوفيد 19 الرقمية الصادرة من دول الاتحاد الأوروبي، وبذلك تكون الإمارات من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تنضم للنظام الذي يمهد لرحلات سفر أكثر أماناً.

3 دول

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن دولة الإمارات، وجمهورية الرأس الأخضر (كابو فيردي) ولبنان، أصبحت مرتبطة حالياً بنظامه الخاص لشهادات كوفيد 19 الرقمية، وبذلك سيتمكن الأشخاص من تلك البلدان، ممن جرى تطعيمهم بالجرعات المطلوبة ضد فيروس كورونا المستجد ويحملون شهادات تطعيم صادرة عن السلطات المختصة، سيتمكنون من الدخول قريباً إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون قيود. ومع ذلك، فإن أمر البدء بقبول شهادات التطعيم من الدول الثلاث «متروك للدول الأعضاء».

بالمقابل، ووفقاً للبيان الصحافي المنشور على موقع المفوضية يوم 10 ديسمبر، فقد وافقت سلطات الإمارات والرأس الأخضر ولبنان على السماح بدخول مواطني الاتحاد الأوروبي الحاصلين على الشهادات الرقمية لكوفيد 19، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لأراضيها.

تحقق

وبالنسبة للمقيمين والسكان من الدول التي تم الاعتراف بها في النظام ممن يطمحون بالسفر حالياً لدول الاتحاد الأوروبي، فإنه يجدر بهم التحقق مما إذا كان اللقاح الذي تلقوه معتمداً في دول الاتحاد الأوروبي (أو دولة شنغن التي يخططون للسفر إليها) حتى يكونوا مؤهلين لدخول تلك الوجهة، علماً بأنه يمكنهم التحقق من صلاحية لقاحاتهم من خلال أداة فحص اللقاح على موقع VisaGuide.World، والتي تساعد المسافرين على التحقق مما إذا كانت لقاحاتهم معترفاً بها في البلدان المنشودة.

إلى جانب الدول الثلاث، نستعرض قائمة الدول الأخرى التي تم إدراج شهادات اللقاح الصادرة عنها باعتبارها معادلة لشهادة كوفيد 19 الرقمية للاتحاد الأوروبي: ألبانيا وأرمينيا وجزر فارو وجورجيا و إسرائيل ومولدوفا والمغرب ومقدونيا الشمالية وبنما و صربيا وسنغافورة وتركيا و توغو وأوكرانيا.

55 دولة

في سياق التحديثات والقرارات الأخيرة، أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، أن أكثر من 55 دولة ومنطقة في القارات الخمس انضمت إلى النظام، وقال: «تعد شهادة كوفيد 19 الرقمية للاتحاد الأوروبي فريدة من نوعها، ولهذا السبب انضمت حتى الآن حوالي 55 دولة وإقليماً في 5 قارات إلى النظام، مع إصدار أكثر من 750 مليون شهادة»، منوهاً بأن الشهادة الرقمية مهمة في ظل الأوضاع الصحية العالمية لمساعدة الناس على السفر بأمان.

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