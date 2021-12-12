سلطان بن أحمد القاسمي يحضر أفراح المحمود

المصدر: الشارقة- وام

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حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم الدكتور سالم بن عبدالله المحمود، بمناسبة زفاف نجله حمد سالم عبدالله المحمود، إلى كريمة طارق أحمد علي المحمود، الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف.

كما حضر الحفل، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، وأحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح، وخميس سالم السويدي رئيس شوؤن الضواحي والقرى بالشارقة، وعدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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