استمرار المشاركة بـ«الشارقة للعمل التطوعي» إلى 6 يناير

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تستمر جائزة الشارقة للعمل التطوعي، في استقبال ملفات المشاركة في مسابقة «نتطوع لأجل الإمارات» إلى تاريخ 6 من يناير 2022، فيما حددت «الجائزة» الإعلان عن نتائج الفائزين في مسابقة «نتطوع لأجل الإمارات» خلال شهري يناير وفبراير من العام 2022، على أن يتم تكريمهم في حفل يتم تنظيمه لاحقاً.

وتتمثل معايير التقييم التي تمكن أحقية الملفات الفائزة وفقاً للتخطيط بمعدل 20% والنتائج المحققة بمعدل 40% وآلية التنفيذ بمعدل 40%، على أن تكون المبادرة تطوعية بلا مقابل وضمن مجالات العمل التطوعي، وأن تتميز بالابتكار والإبداع في فكرة المبادرة التطوعية، بالإضافة إلى التخطيط للمبادرة ووضوح أهدافها متمثلة في خطة عمل واضحة مرفقة بتحديد الاحتياجات والأدوار، والتصاريح من قبل الجهات المختصة بالإضافة إلى وجود مبرر وحاجة لدى الفئة المستفيدة من العمل التطوعي، مقدار وحجم النفع والاستفادة على المستفيدين من المبادرة.

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