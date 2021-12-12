«بن حم الخيرية» تبحث التعاون مع مؤسسة بيل غيتس

المصدر: (دبي- البيان)

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بحثت مؤسسة محمد بن حم الخيرية فرص تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مؤسسة بيل غيتس العالمية، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن حم الخيرية وأليسون موريس مسؤولة العلاقات العامة في مؤسسة بيل غيتس الخيرية، بحضور الشيخ سعيد بن محمد بن حم. وجرى خلال اللقاء البحث في كيفية تعزيز التعاون المشترك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالين الخيري والإنساني.

ومن جانبه أشاد الشيخ الدكتور محمد بن حم بجهود مؤسسة بيل غيتس الخيرية خلال جائحة كورونا من خلال تقديم العديد من المساعدات المالية والدوائية التي ساهمت في التخفيف من تداعيات الجائحة في العديد من دول العالم.

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