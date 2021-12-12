رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق.

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