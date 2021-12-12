مسؤولون: إنجاز يرسّخ الريادة العالمية لدبي كمدينة ذكية

المصدر: دبي - البيان

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أكد عدد من المسؤولين أن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن نجاح إمارة دبي في التحول إلى حكومة لا ورقية بالكامل، لتصبح بذلك الأولى من نوعها على مستوى العالم أجمع يعد إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل إنجازات دبي العالمية.

ترسيخ مكانة دبي

أشادت القيادة العامة لشرطة دبي إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي نجحت بنيل ختم «100 في المئة لا ورقية» من قبل هيئة دبي الرقمية، وذلك بفضل تطبيقها متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بنسبة 100%، عبر دراسة التحول الرقمي للعمليات الإدارية، وتنظيم ورش عمل توعوية للموظفين، والتقليل من استخدام الأوراق والأحبار، وإزالة جميع الطابعات في الإدارات العامة ومراكز الشرطة بشكل تدريجي.

تقنيات متطورة

من جانبه، أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية تقدم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وكذلك المتابعة المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحرص سموهما على توظيف حكومة دبي أحدث التقنيات المتطورة لبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي.

استشراف المستقبل

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفني أن أتقدم بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة على هذا الإنجاز الذي يرسخ الريادة العالمية لدبي كمدينة لا تستشرف المستقبل فحسب وإنما تصنعه، في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

ونفخر أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على ختم «100% لا ورقية» في شهر مارس الماضي بعد إنجازها التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100% ضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجية بفضل البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة واعتمادها أحدث التقنيات الذكية لتسريع وأتمتة جميع الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء.

مدينة استثنائية

ومن جهته، قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نفخر ونعتز بإعلان حكومة دبي أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم، وهو يضيف لتفوق دبي في جميع المجالات كما أن حرص حكومة دبي تعزيز الجهود في تعزيز التحول الرقمي لتكون أول حكومة لا ورقية في العالم في مجال التحول الرقمي سيدعم موقع دبي بين المدن لتصبح المدينة الاستثنائية المتفوقة في جميع المجالات، وأكد أن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية يعزز ريادة الإمارة في مجال الرقمنة هذه المرة والمكانة المتفردة التي تحتلها.

إبداع وابتكار

من ناحيته، أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن تحقيق حكومة دبي لهذا التفوق الدولي المتمثل في كونها، الحكومة اللاورقية الأولى في العالم، هو ترجمة واقعية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد أن تكون دبي مركزاً للعالم في الإبداع والابتكار، كما أراد لها أن تكون في طليعة مدن العالم إلى المستقبل.

وقال الكتبي: مع هذا الإنجاز تكون دبي أسست مساراً جديداً على الساحة الرقمية الدولية، وقدمت – بهذا التفوق - نموذجاً يحتذى به في إدارة الأداء والمعاملات الحكومية، التي أصبحت الآن تحاكي المستقبل، والتي من المتوقع أن تحذو حذوها العديد من مدن العالم.

سبّاقة وأهداف طموحة

من جانبه، قال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «إن إنجاز استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية يؤكد دوماً أن إمارة دبي كانت وستظل سبّاقة في وضع أهداف طموحة ومتابعتها بنجاح، وتم استكمال استراتيجية دبي الذكية عبر عدد من المبادرات لتعزيز سهولة مزاولة الأعمال وتحسين سعادة ورضا العملاء، والتي بدورها نقلت التنافسية في دبي إلى مستوى عالٍ جديد ورسخت مكانة دبي ويثبت نجاح استراتيجيتها بالتحول نحو المعاملات اللاورقية ».

رؤية ثاقبة

وأكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن هذا الإنجاز الذي تحقق بالإعلان عن حكومة دبي كأول حكومة لا ورقية في العالم يعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة الرشيدة التي ساهمت باستشراف المستقبل، وتعزيز ريادة دبي في مختلف المجالات، معتبراً أن دبي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخطوات ثابتة نحو مستقبل رقمي استثنائي يواكب مسيرة النهضة ويرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية.

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