تعاون بين جامعتي الإمارات وأكيتا اليابانية في معالجة مياه آبار البترول
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استطاع فريق من الباحثين والمبتكرين في المختبر المشترك بين قسم علوم الأرض، بكلية العلوم، في جامعتي الإمارات العربية المتحدة وأكيتا اليابانية، استعمال تقنية معالجة مياه جديدة قائمة على الأغشية الخزفية، وجهاز تكنولوجي متطور يعمل على الفصل بين المياه والنفط، لإزالة الشوائب الصلبة والجسيمات تعرف بـ «تقنية معالجة المياه المنتجة القائمة على الأغشية الخزفية».
فريقوضم الفريق الدكتور صايبي حكيم من قسم علوم الأرض بكلية العلوم بجامعة الإمارات والباحثين ناكا مورا أراتا، وكاوامورا كازايوكي، وإيكيدا كيسوكي ممثلين عن الشركات اليابانية لقطاع النفط والغاز والمياه شركة انبكس وشركة جوجمك، وعدد من الباحثين والطلبة في المختبر المشترك بالحرم الجامعي.