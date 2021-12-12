تعاون بين جامعتي الإمارات وأكيتا اليابانية في معالجة مياه آبار البترول

المصدر: (العين - البيان)

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استطاع ‏فريق من الباحثين والمبتكرين في المختبر المشترك بين ‏قسم علوم الأرض، بكلية العلوم، في جامعتي الإمارات ‏العربية المتحدة وأكيتا اليابانية، استعمال تقنية ‏معالجة مياه جديدة قائمة على الأغشية الخزفية، وجهاز ‏تكنولوجي متطور يعمل على الفصل بين المياه والنفط، ‏لإزالة الشوائب الصلبة والجسيمات تعرف بـ «تقنية ‏معالجة المياه المنتجة القائمة على الأغشية الخزفية».

فريقوضم الفريق الدكتور صايبي حكيم من قسم علوم ‏الأرض بكلية العلوم بجامعة الإمارات والباحثين ‏ناكا مورا أراتا، وكاوامورا كازايوكي، و‏إيكيدا كيسوكي ممثلين عن الشركات اليابانية لقطاع النفط ‏والغاز والمياه شركة انبكس وشركة جوجمك، وعدد من ‏الباحثين والطلبة في المختبر المشترك بالحرم الجامعي.

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