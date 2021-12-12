«أمريكية الإمارات» تنظم ندوة الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الجامعة الأمريكية في الإمارات، ندوة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات، ومزايا تطويع علم البيانات الخاص بهذه التكنولوجيا، في الصياغة التشريعية والتقارير البرلمانية، بمشاركة الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.حضر الندوة أعضاء من الهيئة التدريسية بالجامعة، والطلاب المنتسبين لها في كليات عديدة، فيما شارك في الندوة الدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي، والباحثون في الأمانة العامة.

ودارت نقاشات بين الأطراف المشاركة حول قيمة وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا المعاصرة أن تلعب دوراً محورياً في تقديم حلول فعالة وناجزة، خلال تطبيقها من الباحثين القانونيين والمشرعين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز