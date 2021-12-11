شرطة دبي تنظم ملتقى مجلس الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، رئيس مجلس الموارد البشرية، ملتقى مجلس الموارد البشرية الثاني 2021، بحضور العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، نائب رئيس المجلس والعقيد الدكتور جاسم محمد عبد الله، أمين سر مجلس الموارد البشرية وعلي محمد جاسم محمد أهلي، مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وإيمان بن خاتم، مدير إدارة السياسات ودعم البرامج للتواصل في دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي، وممثلين عن الشركاء، وأعضاء المجلس من مديري الإدارات ورؤساء المجالس، وذلك بمنتجع الحبتور بولو دبي.

خطط

وأكد اللواء أحمد رفيع أن شرطة دبي تسعى إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنفيذ خطط ومنهجيات استباقية للعمل المؤسسي من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع التطويرية الهادفة إلى إسعاد المجتمع، والمساهمة في تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية ودعم جهودها في لعب دور محوري لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة، وصولاً إلى رؤية الإمارات 2071.

وقال: بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شكلنا مجلس الموارد البشرية في بداية العام 2019، حرصاً على إسعاد موظفي شرطة دبي، وطرح المبادرات والمشاريع، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية. وها نحن في الملتقى الثاني اليوم، نتعاون مع أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة من شركائنا وموظفي شرطة دبي، لتبادل الأفكار الإبداعية ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج المقترحة والمشتركة عبر مجموعة من الجلسات الحوارية البناءة، آملين الخروج بعدد من التوصيات والاقتراحات الرائدة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي والمواكبة لتوجهات الحكومة.

آليات

من جانبه، قال العميد الدكتور صالح مراد، نحرص على اتباع أفضل آليات العمل التطويرية، وتنفيذ مقترحات حول أفضل الممارسات التطبيقية الأكثر حداثة ومرونة، منوهاً أن الموارد البشرية تعد بمثابة العمود الفقري للمؤسسات على اختلاف مجال عملها، وأن نجاح منظومة العمل فيها هو الانطلاقة الحقيقية للتميز، ما يدفع بهم للاهتمام البالغ بمفاهيم وتطبيقات الموارد البشرية الحديثة، ووضعها كقيمة مؤسسية ضمن استراتيجيتها.

ومن جهته أشار العقيد دكتور جاسم محمد أن الملتقى تضمن في أول أجندته ورشة عامة عن مفهوم الثقافة المؤسسية وأبعادها ومنافعها التي تعود على المؤسسة، كما أحتوى الملتقى على خمس جلسات حوارية لمواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، الأولى بعنوان «الترشيد المالي»، وتناولت الجلسة البحوث والدراسات المالية والاقتصادية، ووسائل تخفيض تكلفة الخدمات، وأساليب تسويق الخدمات، وغيرها.

في حين جاءت الجلسة الثانية بعنوان «صحة الموظف والجاهزية»، وتناولت الجلسة الصحة النفسية والبدنية، والجاهزية واللياقة البدنية، والبيئة والصحة والسلامة، والأنشطة والفعاليات الرياضية والاجتماعية.

أما الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان «التحول الرقمي والخدمات الاستباقية»، وتطرقت إلى السبق في تقديم الخدمة، والتطبيقات الذكية، والخدمات الرقمية، والخدمات المجانية، والابتكار في الخدمات المقدمة، والتحول اللاورقي، والبرامج والأنظمة الرقمية وبناء الشراكات وغيرها.

وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان «الرشاقة المؤسسية» وتناولت العمل عن بُعد، وآليات الرشاقة المؤسسية، ومراجعة القوانين والأنظمة، واستمرارية الأعمال خلال الجائحة أو الأزمات، والتوازن بين الجنسين، وغيرها.

أما الجلسة الخامسة فجاءت بعنوان «صوت الشباب»، وتطرقت إلى استشراف مستقبل الشباب، والخيال والاختراع العلمي، والمواهب الشبابية، وغيرها.

وحرص المشاركون على المساهمة بأفكار ومقترحات مختلفة للخروج بنتائج فعّالة استعداداً لعرضها ودراسة احتمالية تطبيقها في مختلف الوحدات التنظيمية.

وفي ختام الملتقى قام اللواء أحمد رفيع بتكريم الشركاء والموظفين والمتعاونين نظير جهودهم المتميزة في تطوير الأداء المؤسسي وتعاونهم في تحقيق أهداف مجلس الموارد البشرية، داعياً الجميع إلى تكثيف الجهود وتضافرها لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق أعلى مستويات التميز المؤسسي.

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