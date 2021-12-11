طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح: - شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:49 والمد الثاني عند الساعة 17:51 ولجزر الأول عند الساعة 14:21 والجزر الثاني عند الساعة 02:00 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:30 والمد الثاني عند الساعة 05:09 والجزر الاول عند الساعة 11:22 الثاني عند الساعة 22:29 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 80 35

دبي 26 19 80 35

الشارقة 26 14 85 35

عجمان 27 19 85 25

أم القيوين 27 15 85 30

رأس الخيمة 26 13 80 30

الفجيرة 25 18 80 30

العين 26 16 85 30

ليوا 26 16 85 30

الرويس 23 17 75 50

السلع 24 18 75 30

دلما 23 19 75 50

طنب الكبرى 26 21 70 35

طنب الصغرى 26 21 70 35

أبو موسى 26 21 70 35 .

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