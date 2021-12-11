صقر غباش ورئيس المجلس الوطني التركي يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع البروفيسور مصطفى شنطوب، رئيس المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.. وذلك على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مدينة إسطنبول.

حضر اللقاء من المجلس الوطني الاتحادي، عائشة البيرق رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

كما حضر اللقاء عثمان أوران رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية وعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي الكبير.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل الدفع قدماً بالعلاقات البرلمانية بين المجلسين وتفعيل أطر التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب معالي صقر غباش عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا، على حفاوة الاستقبال وما حظي به وفد المجلس وكافة الوفود المشاركة.

وأشار إلى زيارة عثمان أوران رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية إلى دولة الإمارات خلال الشهر الماضي.

ووجه غباش دعوة إلى البروفيسور مصطفى شنطوب لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي والجناح التركي في معرض إكسبو دبي 2020.

بدوره، رحب رئيس المجلس الوطني الوطني الكبير التركي بمعالي صقر غباش والوفد المرافق معرباً عن سعادته الشخصية والشعب التركي بشأن التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين. ووجه دعوة رسمية لمعالي صقر غباش لزيارة جمهورية تركيا على رأس وفد برلماني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز