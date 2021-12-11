محمد بن حميد القاسمي يفتتح مهرجان "ضواحي 10"

المصدر: وام

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افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أمس الأول فعاليات "مهرجان ضواحي 10" التي تنظمها دائرة الضواحي وشؤون القرى في حديقة القرائن 5 بمدينة الشارقة والتي تستمر لمدة 3 أسابيع بمشاركة 37 جهة داعمة وراعية.

حضر الافتتاح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة الضواحي وشؤون القرى إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وأعيان البلاد والمدعوين وأهالي الأحياء السكنية.

وقال خميس بن سالم السويدي: يتوج افتتاحنا للنسخة العاشرة من مهرجان "ضواحي" مرحلة قطعتها الدائرة لترسخ رؤية ثاقبة خطها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من أجل الأسرة وترابطها وتماسكها وفعاليات ينتظرها الأهالي لتكون ملتقى عائليا فريدا ومميزا.

وقام الشيخ محمد بن حميد القاسمي يرافقه الحضور بجولة في أركان المهرجان شمل ركن الجهات الحكومية وساحة بلديات المنطقة الشرقية والوسطى والحمرية وركن الألعاب وأكشاك الأسر المنتجة والعربات المتنقلة والساحة الثلجية بالإضافة إلى العروض البهلوانية.

ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الفقرات والمسابقات والجوائز اليومية لكافة أفراد الأسرة بجانب التعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لتقديم برنامج تلفزيوني وإذاعي خلال فترة المهرجان إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والعروض التراثية والفقرات الشعبية المصاحبة.

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