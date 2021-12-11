إنسانيتنا بلا حدود» شعار احتفاء شرطة دبي باليوم العالمي لحقوق الإنسان

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مساعد القائد العام لشؤون الريادة والتميز بشرطة دبي بالوكالة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان، مستمدة ذلك من عقيدتها وإرثها الثقافي والمعرفي والحضاري، واستناداً إلى دستورها ومنظومتها التشريعية التي تكفل الحقوق والحريات ومبادئ العدالة والمساواة والتسامح لجميع من يعيش على أرضها دون استثناء، وأن مؤسسات الدولة تعمل لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في حقوق الإنسان.



جاء ذلك خلال فعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان ممثلة بمجلس سفراء الأمان تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وذلك بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم وبالشراكة مع موانئ دبي العالمية، وذلك في جناح DP World بإكسبو 2020 دبي.







التلاقي الحضاري





وقال اللواء المر: لقد دأبت دولتنا منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن سار على نهجه من قادتنا حفظهم الله ورعاهم، وحتى يومنا هذا على أن تكون الدولة نموذجاً رائداً وملهماً في التلاقي الحضاري واحترام العادات والتقاليد وثقافات الشعوب والجنسيات، الأمر الذي عزز من مكانتها وسمعتها العالمية في هذا المجال، وأهلّها لتكون وطناً ثانياً لأكثر من مئتيّ جنسية تعيش على أرضها في تناغم وانسجام تام بسلام وأمان، ويحصل الجميع على كامل الحقوق والحريات والتمتع بجميع المزايا التي يكفلها القانون والتشريع الإماراتي وأن تكون عضواً فاعلاً في مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.







ريادة مؤسسية





وتابع اللواء المر: إن القيادة العامة لشرطة دبي تعد أول جهة حكومية على مستوى الدولة أنشأت وحدة تنظيمية تعنى بحقوق الإنسان، منذ عام 1995، تحت مسمى الإدارة العامة لحقوق الإنسان وهي الركيزة الأساسية في عمل الشرطة في كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان والتعامل السريع والمرن مع كل القضايا التي تمس أمن وسلامة واستقرار أفراد المجتمع مما جعلهم يشعرون بالأمن والأمان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، الأمر الذي أهّل الدولة لأن تحصل على المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر الشعور بالأمن.





نجاحات





وأضاف المر، أن الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي في مجال حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية أثمرت بحصول المؤسسة في شهر أكتوبر الماضي على شهادة رابطة الإصلاح الأمريكية ((ACA بعد اجتيازها مئة وسبعة وثلاثين من المعايير الأساسية لحقوق النزلاء بنسبة 100% وبذلك تكون أول مؤسسة عقابية سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الدرجة الكاملة في التقييم في زمن قياسي، متفوقة بذلك على ما يقارب من عشرين ألف عضو في أكثر من ثماني عشرة دولة على مستوى العالم، ما يعكس الحرص الدائم من شرطة دبي على حقوق الإنسان في مختلف الجوانب.



حضور



وحضر الفعالية كل من الشيخة مريم بنت صقر القاسمي، واللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة واللواء علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والفنانة الكويتية سعاد عبدالله، والإعلامي عمر فاروق، ومريم عثمان مدير مركز راشد لأصحاب الهمم، والإعلامي أحمد اليماحي مقدم الحفل، والإعلامي أحمد لوتاه.





مشاركة





وشهدت الفعالية حضور عدد من المسؤولين منهم الأستاذ عبدالمجيد يحيى مدير مكتب الأمم المتحدة في الدولة، والشيخ يحيى الكناني رئيس جناح رابطة العالم الإسلامي في إكسبو2020، وتومايسي ناكامورا المفوض العام للجناح الياباني، وباتريك فاركوتيرن المفوض العام للجناح البلجيكي وميمي ماغي نيغيل المفوض العام لجناح لوكسمبورج، وجين يفيس لي دارين المفوض العام للجناح الفرنسي.



وممثلين من جناح سويسرا، وكندا، وأندونيسيا، والمملكة العربية السعودية.







موطن التسامح





بدورها أعربت الممثلة سعاد عبدالله عن سعادتها بتواجدها في هذا الحفل في موطن التسامح، في أرض ازدهرت فيها المحبة، وأينعت قيمة الإنسان وارتفعت مكانتها، دار زايد، وها نحن اليوم نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث نقترب أكثر من قيمة الإنسان ونلتمس أهمية وجوده وما يمتلكه من تأثير على الأرض، فالإنسان ثروتنا الحقيقية، والاهتمام بحقوقه كاملة هو أمر واجب.



وتابعت: نقف اليوم تحت ظلال معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي شكل مظلة تجمع دول العالم على اختلاف ألسنتها وثقافاتها واتجاهاتها، لتناقش سبل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مستقبل تكون الاستدامة عنوانه الأساسي، تتوفر فيه الفرص للجميع، بطريقة تضمن لهم حصولهم عليها بكل عدل ومساواة.



وأضافت: يجمعنا هذا اليوم تحت سقف واحد، لنحتفل بعيد الاتحاد الخمسين وقد أضحت فيه الإمارات واحة للسلام والتعايش والتسامح، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، واهتمامها الكبير بحقوق الإنسان، وبأهمية المحافظة عليها وصيانتها، لذا لم يكن غريباً انتخاب الإمارات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 إلى 2024 ليعكس ذلك مدى اهتمام وحرص دولة الإمارات على أهمية استقرار المجتمعات، وحصول الأفراد على حقوقهم كاملة، بغض النظر عن جنسياتهم وألوانهم ومعتقداتهم وأديانهم، وإن انتخاب الإمارات لمجلس حقوق الإنسان، يمثل رسالة اعتراف وتقدير دولي واسع للدور الذي تقوم به في مجال خدمة حقوق الإنسان، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما إقليميًا وعالميًا أيضاً.







برامج هادفة





وحول الفعالية، قالت فاطمة البلوشي رئيس مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي المنسق العام للفعالية، إن شرطة دبي ممثلة بمجلس سفراء الأمان والإدارة العامة لحقوق الإنسان تحرص بشكل مستمر على تنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج الهامة التي تهدف إلى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان بجميع جوانبه، والاحتفاء بالمناسبات العالمية ذات الصلة تأكيدًا لدور دولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في حقوق الإنسان، وتواصلها ودورها العالمي في هذا الجانب.







أنشطة الفعالية





بدأت الفعالية بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم، وقامت مجموعة من الأطفال من أعضاء مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي، بتقديم عرض بعنوان «حقوقنا»، وقام أطفال من أصحاب الهمم بتقديم فقرات فنية غنائية راقصة، ومن ثم عرض فيديو عن التعايش والحقوق في دولة الإمارات، ومشاركة بعنوان المساواة في تعزيز حقوق الإنسان، قدمها الإعلامي عمر فاروق، ومن ثم إطلاق هاشتاق «#إنسانيتنا_بلا_حدود» من قبل ضيفة الشرف الفنانة والممثلة القديرة الكويتية سعاد عبدالله، و وتكريم المشاركين لإنجاح الحدث من الشركاء، من ثم افتتاح معرض مصاحب للفعالية.





حقوقنا الإنسانية





على هامش الفعالية تحت عنوان «حقوقنا الإنسانية على قدم وساق» أقيمت 5 ورش عمل طرحت فيها أوراق عمل تتعلق بحقوق الإنسان، وهي «وثيقة الأخوة الإنسانية» قدمها ياسر القرقاوي، مدير إدارة البرامج والشراكات بوزارة التسامح والتعايش، ورقة عمل«الاتجار بالبشر» قدمها النقيب راشد ناصر آل علي، رئيس قسم التدريب بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وورقة عمل «دور هيئة الطرق والمواصلات بدبي ومساهمتها في دعم أصحاب الهمم» قدمها المهندس عبدالرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت بهيئة الطرق والمواصلات، رئيس لجنة الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، وورقة عمل المستقبل الصحي للإمارات، قدمها الدكتور عبدالشكور عبدالله، أستاذ مشارك وكبير علماء الأبحاث بمركز أبحاث الصحة العامة بجامعة نيويورك، وورقة عمل «حقوق الإنسان في الإسلام» قدمها يحيى بن عطيه الزهراني، مدير جناح رابطة التعاون الإسلامي بإكسبو.





مذكرة تفاهم



وعلى هامش الفعالية، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي والهلال الأحمر الإماراتي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجهتين في مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل المجتمعي والخيري والإنساني بين مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



وقع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء الدكتور محمد المر مساعد القائد العام لشؤون الريادة والتميز، ومن جانب الهلال الأحمر، محمد اليماحي مدير فرع الهيئة في دبي.



وتتيح المذكرة لمجلس سفراء الأمان بشرطة دبي بترشيح سفراء الأمان للمشاركة في فعاليات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتنسيق الجهود المشتركة في إقامة أنشطة وبرامج إنسانية، والتسويق بين الطرفين كشركاء في الأنشطة والبرامج التي يطلقونها، كما واعتمد هيئة الهلال الأحمر كشريك استراتيجي لمجلس سفراء الأمان بشرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز