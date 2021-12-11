لجنة تحكيم مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية» تشيد بمستوى المشاركات

المصدر: دبي - وام

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أشادت لجنة تحكيم الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط) التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي بالجودة الاستثنائية والمستوى العالمي للمنازل المبتكرة المشاركة في المسابقة، ولفتت اللجنة إلى أن المسابقة استقطبت هذا العام مجموعة من نماذج المنازل الذكية والمستدامة التي تحقق درجة عالية من كفاءة الطاقة وبتكلفة معقولة.



ونظمت الهيئة مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في إطار الشراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.



وهدفت المسابقة إلى تشجيع الفرق المشاركة على تصميم وبناء وتشغيل نماذج مستدامة لمنازل تعمل بالطاقة الشمسية؛ تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة مع التركيز على الحفاظ على البيئة ومراعاة الظروف المناخية للمنطقة. وشارك في المسابقة هذا العام 8 فرق من 12 جامعة حول العالم.



وتم تقييم مشروعات الفرق المشاركة في مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط وفق 10 معايير تشمل: الهندسة المعمارية والهندسة والبناء وإدارة الطاقة وكفاءة الطاقة وشروط الراحة والأداء الوظيفي للمنزل والنقل المستدام والاستدامة والاتصال والابتكار.

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