«ملتقى الدليل المهني» يعزّز الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل

المصدر: الشارقة-وام

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استعرض «ملتقى الدليل المهني» في ختام فعالياته التي نظمتها «مكتبات الشارقة العامة» على مدى يومين أهم الأساليب الفعالة التي تساعد الباحثين عن العمل في إيجاد الوظائف التي يتطلعون إليها مؤكداً أهمية التركيز على تطوير مهارات إدارة الوقت والتواصل الفعال والتفكير التحليلي أو النقدي وغيرها من المقومات اللازمة لتحقيق النجاح المهني.



وفي جلسة بعنوان «أسرار نجاح المقابلات الشخصية» أكدت الدكتورة ريما برغل أن الإستعداد الجيد للمقابلة يعتبر عاملاً حاسماً في تعزيز فرص الحصول على الوظيفة، كما أن إجراء بحث عن نوع نشاط صاحب العمل وطبيعة الوظيفة قبل التقدم إلى المقابلة مهم للغاية وخاصة في مجال الاتصال الجماهيري مؤكدة أهمية التحلي بالصدق واللباقة خلال المقابلة.



وفي جلسة «إعداد السيرة الذاتية» قدمت المدربة شادية البطاينة للخريجين الجدد والطلاب الجامعيين والباحثين عن عمل المشاركين في الملتقى العديد من النصائح حول أهمية أسلوب تقديم السيرة الذاتية باعتبارها أول فرصة يحصل عليها المتقدم لترك انطباع جيد لدى صاحب العمل.. وقدمت الدكتورة أمنية سالم ورشة عمل بعنوان «بدائل التوظيف في سوق العمل» ناقشت خلالها سبل الإستعداد لوظائف المستقبل فيما شددت الدكتورة أمل سعد في جلسة بعنوان «تطوير مهارات الاتصال والتواصل» على أهمية التعلم لنقل المعلومات والأفكار بطريقة سهلة.



وتناول عصمت غزال في جلسة «مهارات البحث عن عمل» سبل تمكين الشباب من تحديد أهدافهم بطريقة ذكية خلال رحلة البحث عن الوظيفة.. فيما أكد الدكتور أحمد السيد في الجلسة التي حملت عنوان «تنمية مهارات الخريجين» أهمية إدارة الوقت ومهارات التفكير التحليلي والنقدي وفوائد العمل الجماعي والتعاون مع كوادر من مختلف التخصصات والثقافات.

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