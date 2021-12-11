محمد بن راشد: نحن نبدع ونتخيل

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المصريين القدماء لم يتخيلوا أن الأهرامات ستبقى آلاف السنين، وكذلك عندما رسم ليوناردو دافينشي الموناليزا لم يتخيل أنها ستكون أشهر لوحة في التاريخ، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تنفذ المشاريع الإبداعية وتتخيل تأثيرها ومكانتها المستقبلية.



وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن عبر وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»: «عندما بنى المصريون القدامى الأهرامات لم يتخيلوا أنها ستبقى 5000 عام، إنهم أبدعوا ولم يتخيلوا.. وعندما رسم الفنان الإيطالي دافينشي الموناليزا لم يتخيل أنها ستكون أشهر لوحة في التاريخ، هو أبدع ولم يتخيل.. ونحن بكل تواضع نبدع ونتخيل.. وأنا لا أريد منكم أن تنظروا إلى ما أنجزناه، ولكن أريدكم أن تنظروا إلى ما يمكن أن ننجزه».



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»، إذ يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.



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