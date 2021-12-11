مسؤولون: نظام العمل الجديد بالشارقة يعزز التلاحم الأسري

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد مسؤولون بالدوائر المحلية بالشارقة أن نظام العمل الجديد لموظفي الدوائر المحلية بالإمارة والذي تجسد في عطلة 3 أيام يعزز من التلاحم الأسري ويراعي الجوانب الاجتماعية لكل من الأسرة والموظفين، كما يشكل مرحلة تاريخية وشاهداً على حدث استثنائي في زيادة أيام العطلة الأسبوعية، مبينين أن القرار يحقق عاملين مهمين، هما الصحة النفسية للموظف، وزيادة الإنتاجية، وبالتالي رفع الأداء العام والتميز في العمل المؤسسي.





وأكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أهمية قرار المجلس التنفيذي للإمارة في اعتماد إجازة 3 أيام متتالية لموظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة بمباركة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أهمية هذا القرار، والذي يتكامل مع كل السياسات التي أقرتها الشارقة لتعزيز التلاحم الأسري وحرصها على إيلاء النواحي الإيجابية لتماسك المجتمع في المقام الأول، منوهاً إلى أن قرار تغيير نظام العمل في إمارة الشارقة يراعي الجوانب الاجتماعية لكل من الأسرة والموظفين ويدعم من رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في زيادة اللحمة والترابط الأسري وتمتين تلك العلاقات، فضلاً عن الاهتمام بتربية الأبناء.





صحة نفسية





وثمّن القرار الحكيم لحكومة الشارقة في تغيير نظام العمل بزيادة الإجازة الأسبوعية إلى 3 أيام، ما يحقق عاملين مهمين، هما الصحة النفسية للموظف، وزيادة الإنتاجية، وبالتالي رفع الأداء العام والتميز في العمل المؤسسي، لافتاً إلى أن المجلس الاستشاري يدعم هذه التوجهات التي تصب في صالح الكوادر البشرية وتوفير متطلبات العيش الكريم للأسر علاوة على قيام كل الموظفين للعمل على مواصلة إتقان العمل والتفاني فيه لرد جزء من جميل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي لم يتوانَ يوماً في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الموظف والفرد والأسرة.





اهتمام





من جهته أكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن قرار صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تغيير نظام العمل الأسبوعي وتخصيص ثلاثة أيام كإجازة أسبوعية يصب في إطار الاهتمام بالإنسان وتنمية جهوده والاهتمام بكل النواحي الخاصة به، كما أن من شأن القرار الجديد أن يدعم حافزية الكوادر البشرية للعطاء والإخلاص والتفاني في عملها بجانب تنمية الترابط الأسري ترسيخاً لما توليه الشارقة من سياسات تعنى بالاهتمام بالأسرة والعمل على ترابطها.





مناسبة وطنية





وقال مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إنها مناسبة وطنية جديدة تضاف إلى رصيد إمارة الشارقة الحافل بالإنجازات في سبيل الاهتمام بالإنسان جاءت بعد دراسة مستفيضة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبمباركة من صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تكاملت للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وبسط السعادة في أرجاء الإمارة.



وأوضح أن قرار منح الموظف 3 أيام إجازة أدخل الفرحة في نفوس كل الكوادر الوظيفية وأشعرهم بمدى تقدير صاحب السمو حاكم الشارقة لجهودهم وحرصه على راحتهم، الأمر الذي يحمل كل الدوائر الحكومية من خلال موظفيها نحو التفاني ورد الجميل لإمارة الشارقة وللدولة من خلال الإنجاز وتسريع وتيرة التطور، كما يشكل مرحلة تاريخية وشاهداً على حدث استثنائي في زيادة أيام العطلة الأسبوعية، ما يعزز أواصر العلاقات الأسرية ويوفر الوقت لممارسة الأنشطة المختلفة.

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