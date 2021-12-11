صحية استشاري الشارقة» تطّلع على جهود فروع المنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - وام

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زارت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في إطار أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر فرعي المنطقة الوسطى بالذيد والبطائح لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة للإطلاع على أدوارها وما تقدمه من خدمات لشرائح المجتمع.



ضم وفد اللجنة الدكتور عبد الله موسى البلوشي رئيس اللجنة وأعضائها الدكتور سعيد بن أحمد الطنيجي وعبيد العضب الحمودي وموزة مطر بن دلموك وعسيرة القايدي وعبيد القابض الطنيجي وسيف بن سويف الكتبي أمين سر من الأمانة العامة للمجلس الاستشاري.. فيما استقبل الوفد في الذيد والبطائح عبد الله سالم بن هويدن وعذيجة عبيد خلفان الطنيجي وخولة محمد عبيد السويدي وصبيحة مطر سلطان الحافري ونورة سالم محمد بن هويدن.



واطلعت اللجنة على منظومة خدمات دائرة الخدمات الاجتماعية المقدمة في خدمة كبار السن وطريحي الفراش والزيارات المنزلية وما يقدم للمواطنين في ظل التوجيه الدائم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برعاية المواطنين وخدمتهم والوصول إليهم.

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