وزارة الدفاع تشارك في معرض قاعدة الصناعات الدفاعية البرازيلية

المصدر: برازيليا - وام

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شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية، في فعاليات الدورة السادسة من معرض قاعدة الصناعات البرازيلية «بيد 2021» الذي أقيم أخيراً بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».



والتقى والوفد المرافق خلال زيارته للمعرض ووتر براجا، وزير الدفاع البرازيلي، وسيرجو جوس بريرا وكيل وزارة الدفاع البرازيلية بحضور كبار الضباط من كلا الجانبين، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقد نقل الوفد تحيات كل من معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، إلى قادة وزارة الدفاع بجمهورية البرازيل.



كما اجتمع الوفد على هامش زيارته للمعرض مع الجنرال لاريتري ديسونزا سانتوس رئيس الأركان البرازيلي، حيث تم مناقشة عدد من أوجه التعاون المشتركة في المجال الدفاعي بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل.



وقام والوفد المرافق بجولة في المعرض، بحضور صالح السويدي سفير الدولة لدى البرازيل شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات البرازيلية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، حيث اطلع على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة والقدرات الدفاعية والأمنية.

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