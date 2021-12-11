شرطة دبي ووزارة داخلية العراق يبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، وفداً من وزارة الداخلية العراقية برئاسة الدكتور سامي جلال حسين، مدير عام ديوان وزارة الداخلية.



وفي بداية اللقاء رحب العقيد جمعة بن سويدان بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين. وبحث معه سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بالمشاريع المرورية.



وقدّم العقيد جمعة بن سويدان، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، ويبسط الأمن بين الناس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.



وعقب اللقاء زار الوفد الضيف غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للمرور، وكان في استقبالهم العقيد علي محمد كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، والمقدم حسن محمد بن يعقوب، رئيس قسم الخدمات، واستمع لشرح من العقيد محمد علي عن أنظمة الضبط الذكية في إدارة حركة السير في الإمارة، عبر أنظمة الضبط التقني (RMS) التي يمكن من خلالها مراقبة الكفاءة التشغيلية لكافة أنظمة الضبط التقني، كمواقع أجهزة الرادارات ومعدلات ضبطيات الجهاز اليومية، بالإضافة إلى التعرف على حالة الطرق المرورية من حيث الازدحام المروري وكثافة المركبات.



كما اطلع الوفد على الكاميرات الضبطية الذكية التي تستخدم في تكييف بعض المخالفات المرورية وضبطها تلقائياً بحيث تقوم بالتعرف على بعض البيانات المدخلة وتحرير المخالفة وإرسالها إلى وحدة التحكم المرورية، وكذلك أنظمة ضبط وتتبع المركبات التي تتميز بتتبع أماكن عبور المركبات المطلوبة مرورياً أو جنائياً، والتحري عن المخالفات المرورية ووقت ارتكابها وتحديد السائق المخالف، وكذلك معالجة وتحرير مخالفات عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي والتدقيق عليها تقنياً من خلال غرفة العمليات.



وأخيراً اطلع على عملية استلام ومتابعة البلاغات الواردة من الجمهور من قبل العاملين في برنامج كلنا شرطة وطرق التعامل معها وتصنيف المخالفات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز