شرطة الشارقة تشارك في مهرجان "ضواحي" بفعاليات هادفة

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في مهرجان «ضواحي»، في نسخته العاشرة، بحديقة القرائن بالشارقة، بالعديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التوعوية والثقافية الهادفة.



وزار جناح شرطة الشارقة خلال افتتاحه أول من أمس الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، بحضور المقدم أحمد محمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالشارقة والمقدم حمد بن قصمول نائب مدير الإدارة والمقدم عبد الرحمن الخيال رئيس قسم مجالس شؤون الأحياء، وعدد من الضباط، وكبار المسؤولين بالإمارة.



وأكد المقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، حرص شرطة الشارقة على التواصل مع كل أفراد المجتمع من خلال عدد من الفعاليات المختلفة، وتعزيز الصورة الحضارية لجهاز الشرطة، وتحقيق رؤى القيادة الشرطية المستقبلية لشرطة عصرية متطورة ذات أهداف استراتيجية تسهم في توطيد العلاقة بين الشرطة والجمهور، وتفعيل التواصل بين الطرفين بما يخدم المجتمع، بالإضافة إلى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة لتعزيز الوعي المجتمعي.



كما تشتمل مشاركة شرطة الشارقة طوال أيام المهرجان على العديد من البرامج والفقرات لإضفاء جو احتفالي ترفيهي يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط الأسري بين أفراد المجتمع لاسيما خلال إجازة عطلة المدارس.



واهتم جناح شرطة الشارقة في مهرجان الضواحي في دورته العاشرة بالعديد من الفقرات والفعاليات التي تستقطب بدورها ليس فقط الطفل بل الأسرة بأكملها، بدءاً من الرسم العادي مروراً بورش العمل الفنية والمرسم الحر وصولاً إلى المنافسات الخاصة، وغيرها من الأنشطة والمسابقات، التي تناسب كل الفئات العمرية. إضافة إلى جانب من مشاركة الشرطي الصغير في فقرة السلامة المرورية مع الشريك الاستراتيجي المتمثل في معهد الشارقة للسياقة.

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