مقهوي الشيخ زايد لـ «البيان»: إرادة المؤسس قهرت المستحيل

المصدر: العين: جميلة إسماعيل ــ تصوير: سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يُفوت على نفسه الوالد الثمانيني عبد الله خلفان الشامسي، والمعروف بأنه كان المقهوي الخاص بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فرصة حضور شتى الفعاليات الوطنية تزامناً مع احتفاء مؤسسات وجهات في منطقة العين بعيد الاتحاد الخمسين، حيث يحضر وبروح ملؤها حبه اللامحدود لوطنه، وذكريات تكتسي شغفاً لماضي كان يجمعه مع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لمدة 50 عاماً.



وحرص أثناء تواجده في تلك الفعاليات الوطنية على التأكيد والحديث أن الشيخ زايد انطلق وبإصرار نحو تحقيق طموحات وآمال استثنائية، بل وحرص كل الحرص على تحقيق حلم الاتحاد، وتمكن بعين حكمته القيادية من إقناع الجميع بأن الاتحاد بات ضرورة ملحة لمواجهة شتى التحديات.



«البيان» التقت الشامسي أثناء تواجده في احتفاء دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بعيد الاتحاد الخمسين في قلعة الجاهلي، مؤكداً وبابتسامته الجميلة على أن حلم الشيخ زايد تحقق بعزيمة وإرادة قهرت المستحيل.



وفي هذا الإطار قال عبد الله الشامسي: «نعم، لقد حرصت على الرغم من كوني على كرسي المتحرك، وأعتمد على العامل في حركتي، على التواجد في الفعاليات الوطنية التي تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين في منطقة العين، وفي كل مرة أحضر فيها أستشعر فيها طموح الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ونظرته الثاقبة، وعزيمته على أن تأسيس دولة وصلت اليوم للعالمية بما تحفل به من إنجازات حضارية شاملة ونقلة نوعية متميزة ولافتة في جميع المجالات».



وأضاف الشامسي:«لقد تحقق كل ما ترونه اليوم بفضل حنكة الشيخ زايد، ورؤيته وتخطيطه المستقبلي، وقبل كل شيء إصراره على تحقيق الحلم، كما أدرك المغفور له الشيخ زايد ضرورة تعزيز الانسجام الداخلي والتماسك والتلاحم الوطني بين أبناء شعبه».



وأشار إلى أن جميع المواطنين يستذكرون جهود الآباء المؤسسين، ويحتفلون وقلوبهم تفيض بمشاعر الولاء والوفاء والانتماء والتقدير، وهم على يقين تام بأن الاتحاد شكل انطلاقة النهضة الحقيقية وبدء مسيرة الإنجازات لدولة الإمارات في شتى المجالات.



وحرص الشامسي على إكمال درر حديثه الجميل، والتأكيد أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سعى إلى العمل من أجل الصغير والكبير، وكان همه إسعاد شعبه ومواطنيه.



وشدد على أن المسيرة التي بدأها الشيخ زايد ما زالت متواصلة، بفضل التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، والرعاية الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز