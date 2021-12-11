«الإماراتيون» "الأرقى في التعامل" عربياً والـ 25 عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول العالم بالعلامة الكاملة في مؤشر «الحراك الاجتماعي»، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن دراسة بعنوان «أكثر شعوباً العالم لُطفاً في عام 2021»، أصدرتها شركة «ماي بوست كارد» الأمريكية، المُشغلة لتطبيقات التراسل وتبادل بطاقات المعايدة والبطاقات التذكارية في العالم.



وتهدف الدراسة إلى معرفة أكثر شعوب العالم احتراماً وتهذيباً وتراحماً في التعامل بين بعضهم بعضاً، والتعامل مع الزوار والمقيمين من الشعوب الأخرى.



واعتمدت الدراسة على المفاضلة بين شعوب العالم في الرقي، والتهذيب واللطف استناداً إلى رصيد من النقاط يحصل عليها كل شعب ويمثل الرصيد متوسط الأرصدة التي حصل عليها كل شعب في عدد من المؤشرات الفرعية.



ونالت الإمارات الصدارة العالمية في المؤشر الفرعي «الحراك الاجتماعي»، الذي يرصد مستويات الإمكانات المُتاحة للأفراد والمجموعات في كل شعب لتغيير أوضاعهم وطبقاتهم الاقتصادية، وبالتالي الاجتماعية، من خلال النجاح في العمل.



ويعكس التقدم في مؤشر «الحراك الاجتماعي» ارتفاعاً في مستوى المساواة بين أفراد السكان في الدخل وحصلت الإمارات على 100 من أصل 100 نقطة، لتنال العلامة الكاملة وجاءت آيسلندا في المركز الثاني برصيد 99.72 نقطة، وحلّت الدنمارك ثالثة برصيد 99.19 نقطة.







ريادة





وأحرز الشعب الإماراتي مراكز متقدمة عالمياً على عدة مؤشرات فرعية أخرى، فنال المركز الثاني عالمياً على المؤشر الفرعي «دعم الأفراد الطاعنين في السن من جانب عائلاتهم» بـ97.81 نقطة وكانت صدارة هذا المؤشر الفرعي من نصيب الشعب السعودي الذي نال فيه العلامة الكاملة.



ونال الشعب الإماراتي المركز الثامن عالمياً في مؤشر «التراحم»، برصيد 91.4 نقطة والمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والــ12 على مستوى العالم في مؤشر «العمل الخيري»، برصيد 86.34 نقطة، متفوقاً على شعوب السويد، وسنغافورة، وألمانيا، ولكسمبورغ، والتي جاءت في المراكز من الـ13 إلى الــ16، على التوالي.



ونالت الإمارات المركز الأول عربياً والــ11 عالميا في مؤشر «التبرعات الدولية»، برصيد 71,20 نقطة وتفوقت الإمارات في «التبرعات الدولية» على سويسرا، وألمانيا وإيرلندا، والتي جاءت في المراكز من الـ12 إلى الـ14، على التوالي.



وتصدرت الإمارات الدول العربية، ونالت المركز الــ25 عالمياً على المؤشر العام، بعد أن حصلت على 76.23 من أصل 100 نقطة وبذلك يكون الشعب الإماراتي الأكثر لُطفاً على المستوى العربي والــ25 على مستوى العالم في عام 2021.



وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على البرتغال التي جاءت في المركز الــ26 عالمياً، وماليزيا «الـ29»، وتايلاند «الـ30»، واليابان «الـ32»، وكوريا الجنوبية «الـ35».



وكانت صدارة المؤشر العام من نصيب هولندا، التي نال شعبها العلامة الكاملة وجاء الشعب الكندي في المركز الثاني، برصيد 99.20 نقطة، فيما حل الشعب الفنلندي ثالثاً، برصيد 96.94 نقطة.

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