550 متطوعاً في «عطاء حمدان» ينفذون مبادرات إنسانية استثنائية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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حرص عدد من الشباب الإماراتيين على تأسيس وإطلاق فريق «عطاء حمدان التطوعي» والمعتمد من قِبل هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك تقديراً للمغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي زخرت حياته بمسيرة حافلة بالإنجازات المحلية والعربية والعالمية، كما ترك سيرة ذاتية ستبقى نبراساً تقتدي بها الأجيال، حيث أمضى الشيخ حمدان بن راشد حياته في خدمة أمته ووطنه، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الخير والرخاء والاستقرار لأبناء الإمارات. وتتمثل أهداف ورؤية ورسالة الفريق بالسير على نهج الشيخ حمدان بن راشد، وضخ العديد من المبادرات الإنسانية التي تحقق استفادة العديد من الشرائح في المجتمع.



وفي هذا الإطار قال أحمد محمد بن عجلان، مؤسس ورئيس الفريق في حديثه لـ «البيان»: «لم نقم بتأسيس وإطلاق فريق عطاء حمدان التطوعي الذي يبلغ عدد متطوعيه اليوم 550 شخصاً إلا كتقدير للمغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.



وتابع:ترك المغفور له بصمة واضحة في مجال العمل الإنساني، ومآثره ومواقفه الوطنية والخيرية، حتى صار مثالاً واضحاً، وقدوة في نهجه المتميز، وأريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن التطوع في حد ذاته يعد نتاج غرس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أبناء وبنات الإمارات».



وأكد أن المتطوع هو إنسان بحاجة إلى التشجيع للاستمرار، خاصة وأن أعداد المتطوعين في ازدياد في ظل انتشار ثقافة التطوع في دولة الإمارات الاستثنائية، وهم شباب يعشقون التطوع كعمل إنساني، ويفقهون أساسيات وأبجديات العمل التطوعي.



وأضاف بن عجلان: «يهدف الفريق إلى تعزيز قيمة العمل التطوعي لتنفيذ برامج مجتمعية وإنسانية متميزة تخدم المجتمع، ونشر الوعي المجتمعي بأهداف التكافل الاجتماعي، حيث أطلقنا ومنذ تأسيس الفريق التطوعي العديد من المبادرات والفعاليات، كان آخرها مبادرة إنسانية تزامناً مع احتفاء الدولة بعيد الاتحاد الخمسين وبالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة وقمنا بتسليم مواد غذائية لعدد 66 عائلة من ذوي الدخل المحدود.



وأشار إلى عدد من المبادرات الأخرى التي تتمثل في تنسيق مبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة دبي والتي سعت إلى تحقيق ارتقاء جودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، والتعاون مع هيئه الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تنفيذ مبادرة»تنظيم دخول وخروج المصلين).



ولفت بن عجلان إلى أنه تم تكريم فريق عطاء حمدان التطوعي مؤخراً وتحديداً في اليوم العالمي للتطوع كأفضل 5 فرق تطوعية على مستوى إمارة دبي وذلك من قِبل هيئة تنمية المجتمع.

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