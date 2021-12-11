المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة حملة توعية بحرية على شاطئ الحمرية مساء أول أمس وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة الحمرية، بحضور هنا سيف السويدي، رئيسة الهيئة، وحميد سيف بن خليفة الشامسي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، ومبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، واستهدفت الحملة مرتادي شاطئ الحمرية.



وركزت الحملة التي هي عبارة عن معرض توعوي يستعرض أهم القوانين البحرية التي تتعلق بالصيد الحرفي والصيد الترفيهي، والقوانين التي من شأنها حماية التنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية، كما تضمن المعرض بعض الأنشطة والورش التعليمية البحرية التي تناسب الأطفال، وكذلك صاحب المعرض جناح لاستعراض أهم المقتنيات من محمية جزيرة صير بو نعير وما تمتلكه من تنوع حيوي هائل، ومشاريع البحث العلمي القائمة في الجزيرة والتي تتمثل باستزراع المرجان وحماية السلاحف البحرية ومراقبتها وتعداد الطيور.







تقوية





وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، «نحرص باستمرار على تنفيذ حملات توعية متنوعة ومتعددة في مختلف البيئات البحرية والبرية والمناطق الجبلية، نستهدف من خلالها مرتادي تلك المناطق والبيئات، وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، ضمن أجندة وخطة الهيئة».



وأشارت إلى أن الهيئة تعمل استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها، وصون التنوع الحيوي والاستدامة البيئية، والارتقاء بالوعي المجتمعي البيئي، كما تحرص على الإسهام في تقوية ثقافة الجيل الناشئ في ما يخص الاستدامة، وتوعيته بالآثار السلبية في صحة الإنسان والبيئة البحرية، وبالتحديات البيئية، واستغلال العطلات الرسمية في تنفيذ برامج هادفة لصرف شيء من طاقة الشباب في ما ينفعهم، وللترويح والاستجمام.







أنشطة





لاقى المعرض إقبالاً لافتاً من قبل الحضور والمجتمع المحلي، وقد تضمن أنشطة وبرامج متنوعة تتعلق بالبيئة البحرية والحفاظ عليها، مثل برنامج رصد السلاحف البحرية بمحمية صير بو نعير خلال عملية التعشيش، وكذلك أنشطة مسح واستزراع الشعاب المرجانية، بغرض إكثارها واستخدامها لتأهيل المناطق الساحلية التي تكون قد تعرضت للتدمير، نتيجة العوامل البشرية أو عوامل التغير المناخي.

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