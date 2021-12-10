مؤتمر الإمارات الأول لطب الكوارث يستعرض أفكاراً مبتكرة لمواجهة كوفيد

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات مؤتمر الإمارات الأول لطب الكوارث بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين، والخبراء وممثلي المعاهد الأكاديمية العالمية، وأصحاب القرار في المؤسسات الطبية، وهيئات التمريض والمسعفين العاملين في مجال طب الكوارث والإصابات وطب الطوارئ والحالات الحرجة بتنظيم من برنامج جاهزية والمجلس الإماراتي للكوارث والمركز الوطني لطب الكوارث، باشراف أطباء الامارات وباعتماد من المجلس الأوروبي للإنعاش والمؤسسة الأمريكية لدعم الحياة خلال الكوارث.

ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والرؤى والبحوث والتعاون في هذا المجال، ‏‫كما ناقش المؤتمر عددًا من المحاور أبرزها: الحد من مخاطر الكوارث والمجتمع والاستجابة والتعافي، والمرونة التشغيلية للأعمال، وجائحة فيروس (كورونا)، بالإضافة إلى عقد ورش عمل متعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات وغيرها من المحاور إضافة الى إستعراض مبادرات أطباء الامارات المبتكرة لمواجهة مرض كورونا والتي قدمت نموذج مبتكر في طب الكوارث وساهمت بشكل فعال في دعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة لمواجهة مرض فيروس كورونا والتي أبرزها تشكيل أول فريق طبي تطوعي للاستجابة للطوارئ وتشغيل أول مستشفى ميداني متحرك وإدارة اكبر سلسلة من العيادات المتنقلة لعلاج وفحص وتطعيم ضد مرض فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة اضافة الى تبني برنامج جاهزية مع مكتب فخر الوطن لبناء قدرات خط الدفاع الأول في مجال طب الكوارث لزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية في حالات الطوارئ والأوبئة.

وأكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات مدير برنامج جاهزية أن استضافة أبوظبي لمثل هذا الحدث العلمي باعتماد مؤسسات عالمية مرموقة، يعكس القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات بشكل عام، وأبوظبي بشكل خاص، ونجاحاتها المتعددة في استضافة وصناعة المؤتمرات والمنتديات العالمية، كما يعكس الثقة العالمية بإمارة ابوظبي كوجهة مثالية للعلماء والخبراء والأطباء وأصحاب القرار لبحث ومناقشة آخر المستجدات العالمية في مختلف القضايا الصحية.

وأكد الشامري على الأهمية العلمية لهذا المؤتمر والذي ينظم لأول مرة في دولة الإمارات والذي سيشكل فرصة سانحة لأطباء الطوارئ والعناية المركزة من العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، وتبني النماذج المبتكرة منها للاستجابة للتحديات التي يفرضها التطور المذهل في القطاع الصحي بشكل عام، وفي مجال طب الكوارث والطوارئ والأزمات بشكل خاص، لافتاً الى الاهتمام البالغ الذي توليه برنامج جاهزية لتنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية والمشاركة الفاعلة بها للاطلاع على المستجدات العالمية في مجال التعليم والتدريب المهني التخصصي المعتمد والبحثي وتبادل الأفكار والتواصل مع العلماء والباحثين والعاملين في مجال طب الكوارث والطوارئ والإصابات وطب الرعاية الحرجة.

وقال الشامري: إن انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي تحت شعار «معا لجاهزية طبية موحدة» يكتسب أهميته البالغة في ظل استراتيجية الدولة لتوحيد معايير الاستجابة الطبية للكوادر الطبية والإدارية في حالات الطارئة وفق أفضل المعايير الدولية لتمكينها من العمل بروح الفريق الواحد والذي يقدم نقلة نوعية في مهارات الأطباء وتحسين الية استجابتها للحالات الطارئة خلال الكوارث والذي يضمن أقصى درجات السلامة والرعاية الصحية.

وأكد إننا نسعى من خلال المؤتمر وورش العمل والدورات الطبية إلى توفير منصة ميدانية وافتراضية هادفة للمشاركين في هذا الحدث من خبراء وأطباء وممرضين ومسعفين مختصين للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في مجال طب الكوارث وطب الطوارئ ورعاية الحالات الحرجة والاصابات، وتقديم آخر التقنيات والحلول المبتكرة، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر تقدماً والأفضل في مجال طب الكوارث وطب الطوارئ على مستوى المنطقة.

وأشار الدكتور جاك هون مدير المؤسسة الامريكية لدعم الحياة خلال الكوارث الى إن ما نعيشه اليوم من ازمات نتيجة وباء كورونا يحتم علينا ألا نقف موقف المتفرج والمنتظر للكارثة بل أن نلقي نظرة شاملة لتبني أفكار ومبادرات شاملة وهادفة الى بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية الموحدة خلال الكوارث والأزمات الوبائية.

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