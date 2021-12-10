الطقس المتوقع على الإمارات من الجمعة حتى الثلاثاء
توقع المركز الوطني الأرصاد أن يكون الطقس رطبا صباحا مع تشكل بعض الضباب الخفيف بشكل عام من الجمعة إلى الثلاثاء .وفيما يلي التفاصيل:
الجمعة :
الطقس: رطب صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام - تزداد السحب المنخفضة غرباً خاصة على الجزر والبحر.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت :
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً - تزداد السحب المنخفضة غرباً خاصة على الجزر والبحر.- انخفاض في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الاحد:
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً - تزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الاثنين:
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً - تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الثلاثاء:
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً خاصة غرباً -غائم جزئياً.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.