الطقس المتوقع على الإمارات من الجمعة حتى الثلاثاء

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني الأرصاد أن يكون الطقس رطبا صباحا مع تشكل بعض الضباب الخفيف بشكل عام من الجمعة إلى الثلاثاء .وفيما يلي التفاصيل:

الجمعة :

الطقس: رطب صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام - تزداد السحب المنخفضة غرباً خاصة على الجزر والبحر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت :

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً - تزداد السحب المنخفضة غرباً خاصة على الجزر والبحر.- انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الاحد:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً - تزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الاثنين:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً - تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً خاصة غرباً -غائم جزئياً.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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