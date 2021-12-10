تغيير نظام ومواعيد العمل الأسبوعي في رأس الخيمة والفجيرة

المصدر: رأس الخيمة، الفجيرة - وام

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اعتمدت حكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة رأس الخيمة تغيير نظام العمل الأسبوعي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبهدف تعزيز مكانتها على مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.

وسيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة على كافة الجهات الحكومية لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022 فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

وستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

ويتم في رأس الخيمة خلال تطبيق القرار مراعاة متطلبات الهيئات والجهات التي تستدعي طبيعة عملها غير ذلك، كما سيستمر نظام العمل المرن والعمل عن بعد وفقاً للضوابط والموجهات ذات الصلة.

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