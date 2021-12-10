خليفة بن طحنون يبحث مع وفد كويتي تبادل الخبرات برعاية أسر الشهداء

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي في واحة الكرامة وفداً كويتياً، برئاسة صلاح العوفان الوكيل المساعد بالديوان الأميري المدير العام لمكتب الشهيد الكويتي، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة حالياً.



وعقد الجانبان اجتماعاً في واحة الكرامة في أبوظبي، حيث بحثا خلاله أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال رعاية أسر الشهداء.



وأشار الشيخ خليفة بن طحنون إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص كل الحرص على متابعة احتياجات أسر الشهداء، وتمكينها من مواجهة التحديات، التي قد تواجهها من خلال مواصلة طرح البرامج والمبادرات وتنفيذ الخطط، التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لأسر وذوي الشهداء، التي يستطيعون من خلالها تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والمضي قدماً في حياة كريمة، تضمن لهم مشاركة فعالة في تنمية الوطن وتعزيز إنجازاته.



وقام الوفد الضيف بجولة في مرافق واحة الكرامة، بمرافقة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، واطلعوا على التصميم الفريد والمميز للواحة، وما تحمله من مضامين البطولة والشرف والتضحيات، التي قدمها شهداء الوطن وما يعكسه هذا النصب من رمزية ودلالة على الوفاء لذكرى شهداء دولة الإمارات الأبرار.

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