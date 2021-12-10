«الموارد البشرية» تطلق العدد الأول من مجلة «سوق العمل»

المصدر: دبي - وام

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين العدد الأول من مجلة «سوق العمل»، وهي مجلة شهرية إلكترونية تعنى بشؤون وقضايا العمل في الدولة.



ويأتي إصدار المجلة انسجاماً مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز وعي طرفي علاقة العمل بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض وفقاً لما تنص عليه التشريعات التي تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات.



وتستهدف المجلة تعريف القراء من المتعاملين مع الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص بمبادرات ومستجدات وتحديات سوق العمل في الدولة، وتوجهات هذا السوق على المدى المنظور والمتوسط والبعيد، وهو ما يسهم في تعزيز وتفعيل مشاركة الجميع أفراداً ومؤسسات في الجهود المبذولة لزيادة تنافسية وإنتاجية سوق العمل بالشكل الذي يواكب رؤية الدولة وتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.



كما تستهدف المجلة زيادة وعي المتعاملين بالخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مختلف قنوات الخدمة سواء أكانت رقمية أو إلكترونية.



رابط المجلة: https://mohre.gov.ae/magazines/magazine1/index.html.

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