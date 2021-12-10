حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع رئيس وزراء غوجارات الهندية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد أمس، بوبيندرابهاي باتيل، رئيس وزراء ولاية غوجارات بجمهورية الهند، الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق له، وذلك بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين في الإمارة.



ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالضيف، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاقها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند على مختلف الصعد.



من جانبه عبر بوبيندرابهاي باتيل، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً أنها تعكس متانة علاقات التعاون بين الإمارات والهند.

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