استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات ندوة لـ«أمانة الوطني»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ندوة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات، أمس، حاضر فيها من الجامعة الأمريكية في الإمارات، الدكتور جهاد صالح بني يونس مدير برنامج ماجستير الملكية الفكرية، والدكتورة إيناس الخالدي عضو الهيئة التدريسية.



وحضر الندوة الدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي، والباحثون في الأمانة العامة.



وتناولت الندوة عدة محاور حول مفهوم الذكاء الصناعي، ومجالات استخدامه في العالم، وخدمات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها لأعضاء المجلس الوطني، واستخدامها في الصياغة التشريعية والتقارير البرلمانية.



واستعرض المحاضرون في الندوة أمثلة وتجارب على استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التشريعية، ومميزات تطويعه في العمل البرلماني والمعوقات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التشريعية.



وقال الدكتور سيف سعيد المهيري، إن دولة الإمارات سباقة في تطويع التكنولوجيا وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يواكب هذا التقدم في تسهيل عملياته المختلفة خصوصاً التشريعية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تتواءم مع التوجهات الحكومية وأهداف «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي».



وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً محورياً ومهماً في المستقبل وسيقدم حلولاً فعالة خلال تطبيقه من قبل الباحث القانوني والمشرع، خصوصاً وأن دولة الإمارات شهدت أخيراً اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الإمارات، وهنا يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في فهم المحتوى القانوني وإيجاد النصوص المتعلقة بالدراسات التي يقوم بها الباحث القانوني.

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