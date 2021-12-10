مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم تعزز تعاونها مع إذاعة الشارقة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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بحث أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، خلال استقباله وفداً من إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، برئاسة خليفة حسن خلف مدير الإذاعة، أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.



تم خلال اللقاء، الاطلاع على إنجازات إذاعة القرآن الكريم، ومناقشة تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، لخدمة كتاب الله تعالى، وبحث سبل الشراكة، بما يعود نفعه على كلا الطرفين.



وثمّن أحمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، زيارة وفد إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وما تبذله الإذاعة من جهود وبرامج مميزة، عبر أثيرها، لخدمة كتاب الله تعالى.



حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين.

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