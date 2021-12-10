ميثاء الشامسي: الإمارات وضعت حقوق الإنسان أولوية

المصدر: دبي- البيان

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قالت ميثاء الشامسي المديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإنسان في «هيئة تنمية المجتمع»: يمثل «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» مناسبة دولية هامة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في وقتٍ هام يتطلب توحيد الجهود الدولية للتعافي من جائحة «كوفيد 19» بما يضمن بناء مجتمعات أفضل وأكثر إنصافاً واستدامة للأجيال الحالية والقادمة.



وأضافت: يتمحور شعار العام 2021، والمتمثل في «كلنا بشر، كلنا متساوون»، حول نشر الوعي بقضية المساواة والحد من التفاوتات والدفع قدماً بإعِمَال حقوق الإنسان، ليسلط الضوء على أهمية إرساء نهج متكامل قائم على تعزيز المساواة والإدماج وعدم التمييز وصون حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تماشياً مع «أجندة الأمم المتحدة 2030».



وتابعت: نفخر بدورنا بما حققته وتحققه دولة الإمارات من إنجازات رائدة إقليمياً ودولياً، استلهاماً من رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت حقوق الإنسان وكرامته في أعلى سلم الأولويات ونجدّد التزامنا اليوم بالحفاظ على المكتسبات الهائلة، التي تحققت على صعيد إرساء دعائم متينة لحماية حقوق الجميع لا سيما الفئات الأكثر عرضة للضرر، مثل الأطفال وأصحاب الهمم وكبار السن ونعمل من جانبنا على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التثقيفية والتوعوية لتشكيل مرجع يمكن الاستعانة به لتحديد وصون حقوق الفئات المختلفة، واضعين نصب أعيننا دعم التوجه الوطني والعالمي نحو خلق عالمٍ أفضل للجميع، مدعومين برؤيتنا الرامية إلى بناء قطاع اجتماعي رائد يدفع المسيرة التنموية الطموحة.

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