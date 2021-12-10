شادن عبد الهادي أول إماراتية تحصل على زمالة من مؤسسات عدة مرموقة في العالم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تعد الدكتورة شادن عبد الهادي، استشاري الأمراض الجلدية للأطفال، واضطرابات الجلد الوراثية في قسمي الجلدية والأطفال، في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، من الاختصاصيين المتميزين في اضطرابات الجلد الوراثية، وحققت نجاحات كبيرة في مجال عملها، وهي حاصلة على زمالة من عدة مؤسسات مرموقة في جميع أنحاء العالم.



ووفرت شركة «صحة» لشادن، كل الدعم والمساندة، خاصة في مجال التعلم المستمر والتدريب، ما أكسبها خبرات واسعة في مجال عملها، لتصبح أول طبيبة إماراتية تحصل على شهادة البورد في الأمراض الجلدية للأطفال، من جامعة بروكسيل الحرة في بلجيكا، وواحدة من أبرز أطباء الجلدية في الدولة، وأكثرهم خبرة دولية في مجال عملها، وقالت الدكتورة شادن عبد الهادي: لعبت «صحة» دوراً رئيساً في تدريبي، ودعمت طموحي في أن أصبح طبيبة متخصصة متميزة.



واكتسبت ابنة الإمارات، الدكتورة شادن عبد الهادي، خبراتها، وعززت من معارفها في الأمراض الجلدية، من خلال عملها، وتلقيها التدريب في العديد من دول العالم، فبعد حصولها على البورد العربي في الأمراض الجلدية والتناسلية، حصلت على البورد الأوروبي للأمراض الجلدية والتناسلية «الاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية»، ومن ثم بورد في الأمراض الجلدية للأطفال، من جامعة بروكسيل الحرة في بلجيكا، وبعدها بورد في علم الوراثة من الجمعية البلجيكية لعلم الوراثة البشري، إضافة إلى ذلك، تلقت تدريباً سريرياً في مستشفى الأطفال بجامعة واشنطن في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومستشفى سانت توماس في لندن بالمملكة المتحدة.



وحصلت الدكتورة شادن عبد الهادي، مؤخراً، على زمالة الكلية الملكية للأطباء، في إدنبرة، بالمملكة المتحدة، وهي عضو الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، والأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، والجمعية الأوروبية لأمراض الأطفال الجلدية، وهي أيضاً عضو فعال في الجمعية الدولية للأمراض الجلدية للأطفال، وعضو هيئة تحرير مجلة «العلاج الجلدي»، إحدى المنشورات العلمية الرائدة في أوروبا، واختارها المركز الوطني للعلوم الصحية، مؤخراً، لتترأس اللجنة الفرعية لتقييم التدريب، وعضواً في لجنة تأسيس البورد الإماراتي للأمراض الجلدية، التي تقود مستقبل تعليم الدراسات العليا في طب الأمراض الجلدية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتشارك الدكتورة شادن عبد الهادي بفاعلية في التعليم، على المستويين المحلي والدولي، في الأمراض الجلدية للأطفال، وأمراض الجلد الوراثية لدى الأطفال، فهي مدير برنامج الإقامة الوحيد للأمراض الجلدية في شركة «صحة»، والذي أحرز بقيادتها اعتماد المجلس الأمريكي للتعليم الطبي، ليصبح ثاني برنامج إقامة معتمد من المجلس الأمريكي خارج الولايات المتحدة الأمريكية.



وتعمل الدكتورة شادن حالياً، أستاذاً مساعداً في الأمراض الجلدية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة في أبوظبي، ومؤسساً مشاركاً ونائباً لرئيس المؤتمر الدولي السنوي لأمراض الأطفال الجلدية، وفي هذا المجال، تأكد الدكتورة شادن، أنه لا يوجد متعة أكبر من متعة التدريس، وتعليم الآخرين، ونقل المعارف والخبرات إليهم.



كما تشارك في برامج البحث العلمي، وأجرت دراسات مختلفة في مجال تخصصها، نشرت في مجلات علمية رائدة، كما أسست أول مركز متعدد التخصصات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لانحلال البشرة الفقاعي، وهو اضطراب جلدي وراثي نادر، وذلك في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وتتطلع للمساعدة في تطوير التخصصات الطبية، والتخصصات الفرعية التي تحتاجها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال التعاون مع الشؤون الأكاديمية في «صحة».

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