«بريد الإمارات» تستعرض أحدث ابتكاراتها الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات وفداً من أعضاء البرنامج التنفيذي لدى «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، ترأسه البروفيسور إيرك زينغ، رئيس الجامعة، خلال زيارته للمقر الرئيسي للمجموعة، وأثناء الزيارة، اطلع الوفد على أحدث الابتكارات الرقمية، التي تعزز من كفاءة القطاع البريدي واللوجستي.



وعرض الأشرم لأعضاء الوفد رؤية المجموعة، التي تهدف إلى تطوير حلولها ومنتجاتها، وتعزيز كفاءة العمليات البريدية واللوجستية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وابتكارات التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما على صعيد «بريد الإمارات»، الذراع البريدية للمجموعة.



وبدوره، استعرض عبدالله حسن الحمادي، المدير التنفيذي لمركز الوثائق الإلكتروني، الحلول المتكاملة للمركز في مجالات معالجة البيانات؛ والطباعة الرقمية؛ وحلول البطاقات الذكية؛ وتخصيص البطاقات؛ وعمليات التوزيع، واستعرض نماذج للحلول الأخرى، التي يوفرها المركز، مثل منصات المحادثة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ والمحافظ الرقمية للهواتف الذكية؛ والحلول التجارية المتكاملة.



وأجرى الأعضاء جولة في مركز الفرز الرئيسي التابع لبريد الإمارات، تعرفوا خلالها على كيفية استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التصنيف والتوزيع.

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