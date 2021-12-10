استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتطوير مشاريع زراعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت شركة سلال عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة أجريتك «Agritek» المطور الرئيسي لعدد من المشاريع الزراعية في الدولة، بهدف تطوير مشاريع زراعية واسعة النطاق ضمن المزارع المتعاقدة مع شركة سلال في إمارة أبوظبي من خلال استخدام حلول التكنولوجيا الزراعية المتقدمة.



وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الالتزام التام لشركة سلال بدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى توفير غذاء صحي وآمن وكاف لكافة أفراد المجتمع.



وتدعم أجريتك مشروع تطوير المزارع الذي أعلنت عنه سلال في شهر نوفمبر 2021، والذي يهدف إلى دعم المزارعين المحليين في إمارة أبوظبي من خلال تعزيز تبني التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية الطازجة لتقليل الاعتماد على الواردات.



وقع الاتفاقية المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال، وسلطان الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة أجريتك، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة، على هامش معرض «سيال الشرق الأوسط»، الذي تشارك فيه سلال بصفتها الراعي الرئيسي للحدث.



حضر التوقيع الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنصور الملا رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في «القابضة» (ADQ)، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.





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وقال المهندس جمال سالم الظاهري: نؤمن في شركة سلال بأن توفير أفضل الظروف الزراعية سيؤدي إلى تقديم منتجات غذائية طازجة وصحية، وأن اعتماد حلول التكنولوجيا الزراعية المتقدمة هو شرط أساسي لتعزيز زراعة المحاصيل في البيئات المناخية القاسية مثل البيئة الصحراوية في دولة الإمارات. ويسرنا التعاون مع شركة أجريتك لتوظيف حلول تكنولوجية مجدية تجارياً لتنويع المحاصيل المزروعة محلياً وزيادة حجم الإنتاج الزراعي ورفع مستوى جودته. وتأتي هذه الشراكة ضمن مساعي «سلال» الهادفة إلى تقديم تقنيات زراعية متطورة أثبتت كفاءتها في مواجهة قسوة الظروف المناخية، وقادرة على الاستفادة من النظام الإيكولوجي الزراعي في الدولة.



وبدوره، قال سلطان الجابري: تعمل شركة أجريتك وفق رؤية واضحة وطموحة لتقديم حلول وخدمات تساهم في تطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات، الأمر الذي يساعد بدوره المزارعين المحليين على النمو وزيادة إنتاجيتهم من المحاصيل الزراعية باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية المتقدمة. ونحن في شركة أجريتك نهدف إلى تحسين مستقبل القطاع الزراعي والأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال توظيف أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية الفعالة والمستدامة.



وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة أجريتك بتطوير مزارع شركة سلال والمزارعين المتعاقدين معها من خلال تزويدهم بأنظمة ذكية لإدارة عملية الري والتحكم في المناخ، بما يوفر المناخ الملائم والظروف المثلى لنمو المحاصيل، فضلاً عن تحسين استخدام وإدارة الموارد، وزيادة الكفاءة التشغيلية للمزارع، وسيتم أيضاً بناء المشاتل الحديثة لتحسين نوعية الشتلات والبذور المقدمة للمزارعين.

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