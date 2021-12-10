افتتاح المرحلة الأولى لمشروع محطة تحلية المياه في أم القيوين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح ــ تصوير : غلام كركر

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افتتح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أمس، بحضور محمد صالح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، المرحلة الأولى لمشروع محطة تحلية مياه البحر في إمارة أم القيوين، بطاقة إنتاجية 50 مليون غالون يومياً من المياه، حيث يعد المشروع الأضخم من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.



وأوضح المزروعي خلال المؤتمر الصحافي، أن المرحلة الأولى تبلغ طاقتها الإنتاجية 50 مليون غالون يومياً تماشياً مع احتفالات دولة الإمارات بالخمسين عاماً من الإنجازات، وذلك ضمن المشروع الإجمالي للمحطة بطاقة إنتاجية 150 مليون غالون يومياً من المياه الصالحة للشرب، حيث من المقرر إنجاز المشروع بالكامل خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022، وتأتي المحطة كأحد أهم المشروعات التي من شأنها تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.



وأكد معالي الوزير على هامش افتتاح المحطة، أنها مصممة وفق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بمجال تحلية المياه، وتعتمد على أحدث آليات ومعدات التشغيل مثل المحركات الكهربائية المزودة بتقنية Variable Frequency Drive لتقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في الإنتاج، مؤكداً أن تصميم المحطة يراعي البيئة البحرية خلال عمليات التشغيل، بالإضافة لخفض البصمة الكربونية.



وأشار إلى أن فريق العمل حقق العديد من الإنجازات والتي تشمل إنجاز المرحلة الأولى قبل الموعد المحدد للجدول الزمني الخاص بالإنشاءات، بالإضافة لتحقيق 6 ملايين ساعة عمل دون وقوع إصابات بين العاملين، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.



تطوير





وأكد محمد صالح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، خلال المؤتمر الصحافي، أن افتتاح المرحلة الأولى يأتي تماشياً مع العديد من المشاريع الخاصة بقطاع المياه والتي تشمل شبكات النقل والتوزيع، حيث سيتم توزيع إنتاج المرحلة الأولى بنسبة 20 مليون غالون لإمارة رأس الخيمة، و18 مليون غالون لإمارة عجمان، و12 مليون غالون لإمارة أم القيوين.



وأشار إلى أن بدء توزيع إنتاج المرحلة الأولى سيسهم في إيقاف 3 محطات لتحلية مياه الآبار الجوفية بأم القيوين وعجمان، بالإضافة لمحطات التحلية ذات التكلفة التشغيلية العالية، وذلك بفضل الخطط الاستراتيجية والتي تأتي في مقدمتها محطة تحلية المياه في أم القيوين باستخدام التناضح العكسي، وقدرتها التشغيلية ذات التكلفة الأقل مقارنة بالمحطات القديمة في مناطق الدولة، حيث تسهم المحطة في تحقيق الأمن المائي لمناطق الدولة، كما أنها مصممة وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بهذا المجال.



وأضاف: «يضم مشروع محطة تحلية المياه في أم القيوين 4 خطوط رئيسية للتوزيع الخارجي، 2 منها سيتم مدهما إلى مركز توزيع المياه الجديد بمنطقة الخريجة في رأس الخيمة، وخط إلى مركز توزيع البريرات، وخط إلى أم القيوين، لافتاً إلى أن إنتاج المحطة سيتم الاستفادة منه في كافة المناطق التي تخدمها الاتحاد للماء والكهرباء».



وأكد صالح أنه بالتزامن مع إنشاء المحطة، تنفذ الاتحاد للماء والكهرباء عدداً من مشروعات تمديد وربط الشبكات، ومشروعات تخزين المياه الاستراتيجية، والتي تستهدف في مجملها تأمين إمدادات المياه وضمان استدامتها في الدولة عموماً والمناطق الشمالية منها على وجه الخصوص، حيث تم تصميم محطة أم القيوين على مساحة 250 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو 2.2 مليار درهم.

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