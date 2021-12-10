تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلّمت علياء المحرزي وكيلة وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد خميسي عريف، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الدولة.



وتمنّت وكيلة الوزارة المساعد لشؤون المراسم، لسفير جمهورية الجزائر، التوفيق والنجاح، في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.



ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية الجزائر، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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