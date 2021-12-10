86 حالة شفاء جديدة من «كورونا» وصفر وفيات

المصدر: ‌أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 86 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737656 حالة، كما أعلنت الوزارة ‌‎عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,149 حالة.



وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 320,857 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742,567 حالة.



وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 32,981 جرعة من لقاح «كوفيد19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 22,080,184 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 223.25 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.90% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة.



ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد19».

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