تكريم الفائزين بجائزة «حمدان بن راشد - الإيسيسكو» في القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

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كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة آل مكتوم الخيرية الفائزين بالدورتين الأولى والثانية من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم- الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.



جاء ذلك على هامش النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحـث العلمـي (GFHS) الذي تجري فعاليته في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وبحضور الوفود الرسمية المشاركة في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الايسيسكو والدورة الثانية والأربعين لمجلسه التنفيذي.



وشارك في التكريم معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو.



وقد تم تكريم كل من البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية عن مشروع فاعل خير، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية عن مشروع إنشاء المدارس في المخيم الإماراتي الأردني، ومؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية بفلسطين عن إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة بيرزيت.





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كما تم تكريم الفائزين في الدورة الثانية وهي هيئة الأعمال الخيرية العالمية بعجمان عن مشروع لنضييء مستقبلهم، ومؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر الخيرية عن مشروع إنشاء مجمعات تعليمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عن مشروع برنامج التعريب في تشاد.



وعبّر معالي حسين الحمادي عن سعادته بالنتائج التي حققتها الجائزة قياسًا بحداثتها والتحديات التي واجهتها إثر تداعيات جائحة كورونا.



وقال معاليه: «إننا فخورون بشراكتنا مع منظمة الإيسيسكو في تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للتعليم في دول العالم الإسلامي ومن دواعي الاعتزاز أن يتم الاحتفال بنجاح دورتيها في هذا التجمع العالمي على أرض مصر الشقيقة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من أصحاب القرار التعليمي في مختلف دول العالم».



وأضاف إن المجموعة الفائزة من المؤسسات الخيرية والمصرفية المنتمية إلى دول مختلفة في العالم الإسلامي تميزت في دعم التعليم ونجحت في الإسهام في تحقيق هدف مشترك وهو التطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، وهذه الجائزة التي حرص على إطلاقها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ طيب الله ثراه ـ بالشراكة مع منظمة الإيسيسكو تمكنت من إبراز أهمية دور التطوع في دعم التعليم على مستوى الدول الإسلامية واستطاعت لفت الانتباه إلى المجتمعات الإسلامية التي تتطلع إلى المساندة والدعم، مؤكداً أن الجائزة حظيت منذ إطلاقها باهتمام وبمشاركة واسعة من قبل الأفراد والمؤسسات التي توجه جهودها التطوعية إلى خدمة التعليم في تلك المجتمعات. وقد تنوعت جنسيات الفائزين من مختلف الدول الإسلامية وخاصة العربية منها.



وأفاد معالي الحمادي بأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تثمّن بكل تقدير حفاوة الاستقبال والاستضافة التي دأبت جمهورية مصر العربية الشقيقة على تقديمها للأشقاء والزائرين. كما تشكر منظمة الإيسيسكو على شراكتها واهتمامها ورعايتها ونشرها للجائزة والقيام بكل الإجراءات التي تطلبتها من إعلان وتحكيم وتقييم إلى تنظيم حفل التكريم.



وتقدّم وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة بالتهنئة للفائزين مشدداً على ضرورة دور القطاع الخاص من المؤسسات والأفراد نحو الإسهام في تمكين التعليم في المجتمعات الإسلامية النائية.

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