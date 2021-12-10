مؤسسة دبي لرعاية النساء تنظم ملتقى«العدالة الناجزة»

المصدر: دبي-البيان

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افتتحت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، صباح أول من أمس، ملتقى العدالة وقضايا المرأة «العدالة الناجزة»،والذي نظمته المؤسسة في مجلس الخوانيج و بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والمجتمعي والأمني، حيث تضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تمحورتا حول موضوع التشريعات والقوانين التي تنطبق على المرأة والأسرة، ودور الجهات الأمنية والمؤسسات المجتمعية في قضايا المرأة.



وشارك في الجلسة الأولى من الملتقى كل من القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، والقاضي محمد جاسم الشامسي، قاض في محكمة الاستئناف، وحميد غلام درويش، محام ومستشار قانوني في مكتب حميد بن درويش، وناقشوا خلال الجلسة مجموعة من المحاور شملت محور تشريعات وقوانين الأسرة والمرأة ما لها وما عليها، ومحور الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى محور إجراءات سير العدالة في قضايا المرأة



فيما شارك في الجلسة الثانية الدكتور الرائد علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في شرطة دبي وغنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وناقشوا خلال الجلسة دور الجهات الأمنية والمؤسسات في معالجة قضايا المرأة والآثار المترتبة على القضايا بالمحاكم على المرأة والطفل.





شكر





وبهذه المناسبة شكرت المنصوري الحضور والمشاركين وقالت خلال كلمتها الافتتاحية:«أولت قيادتنا الرشيدة، أهتماماً لافتاً بشؤون وقضايا المرأة، حيث بذلت جهوداً استثنائية لدعمها وتمكينها، وتعزيز دورها في المجتمع، ووضعت تشريعات وسياسات واضحة لحماية حقوقها، وضمان حصولها على حياة كريمة وآمنة في ظل هذا الوطن، فكلنا شاهد على ما وصلنا إليه من إنجازات غير مسبوقة في هذا المجال ماهي إلا ترجمة لرؤيتهم الحكيمة التي آمنت بدور المرأة الجوهري في تحقيق النهضة الإنسانية والتنموية».



وأكدت أنه تماشياً مع هذا التوجّه والنهج الريادي فإننا نطمح من خلال هذا الملتقى إلى توحيد جهودنا مع كافة الجهات المعنية في الدولة، لنطرح وبنهجٍ استباقي حلولاً شاملة ومبتكرة للتغلب على أبرز التحديات والعقبات التي نواجهها فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية، مساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2021 ومئوية الإمارات 2071 الداعية إلى تكوين أسر واعية، وبناء مجتمع متماسك قادر على إعطاء نموذج ملهم عن دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



وخرج الملتقى بعد الجلسات النقاشية التي دارت بين المختصين والحضور، بمجموعة من التوصيات التي ستساهم في دعم ومساندة المرأة على نطاق أوسع، وسيعلن عنها في وقت لاحق.

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