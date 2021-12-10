59 ألف شخص استفادوا من حملة شرطة أبوظبي للتوعية بالنزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عززت شرطة أبوظبي الوعي بمكافحة الفساد ونشر مفاهيم النزاهة لنحو 59 ألف شخص خلال العام 2021 من خلال المحاضرات وورش العمل للجهات الحكومية والخاصة ضمن النسخة الثانية لحملة إدارة مكافحة الفساد تحت شعار «لأماناتهم راعون».



وأكدت في تقرير بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمبر سنوياً اهتمامها بزيادة الوعي العام بعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية أو الرشوة أو التزوير وعدم محاباة شخص أو جهة على حساب الآخرين، وأي أفعال أخرى تندرج تحت مسمى الفساد قد يرتكبها الموظف في مجال عمله لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.



وأشادت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء لنشر مفاهيم النزاهة في المجتمع والوقوف سداً منيعاَ في التصدي للفساد والمفسدين.



ولفتت إلى نجاح منظومة التعاون مع الشركاء من خلال جهود إدارة مكافحة الفساد والعمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإيجاد بيئة آمنة، تركّز على مبدأ الشفافية وكسب الثقة المؤسسية لترسيخ مفهوم النزاهة الوظيفية وتعزيز القيم الإيجابية.



وأوضحت أن حملة «لأماناتهم راعون» ركزت على ترسيخ مفهوم النزاهة الوظيفية المرتبطة بقيم الانتماء والمواطنة الصالحة واستهدفت العديد من المؤسسات والهيئات والدوائر المحلية، ضمن استراتيجيتها الرامية للمشاركة المجتمعية في التصدي للفساد والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى المنظومة المتكاملة نحو مجتمع آمن ومستقر.



واستهدفت الحملة دعوة المؤتمنين على الوفاء بأماناتهم، وتأدية الواجبات بإخلاص، ورعاية مصالح الآخرين، كما ركزت على أهمية الحفاظ على المال العام، والبعد عن التكّسب غير المشروع، وعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية وتعزيز الوازع الديني، وعدم التهاون في تطبيق القوانين.





أساليب





وتنوعت وسائل الحملة وأساليبها بين محاضرات وورش عمل عن بعد وبوسترات تم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ركزت على تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر التجاوزات القانونية وتعزيز المفاهيم الأخلاقية للنزاهة الوظيفية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.



وأشار التقرير إلى جهود شرطة أبوظبي في تقديم الخدمات والبرامج التوعوية الفعّالة للتعريف بمخاطر الفساد الوظيفي، وبيان أضراره والوقاية منه وعزله، من خلال تعزيز الجهود الرسمية، وإقامة الشراكات المؤسسية البناءة في إطار دورها الأمني في ترسيخ سيادة القانون، من أجل بقاء إمارة أبوظبي خالية من هذه الجريمة.



وأكد السعي إلى إثراء الوعي المجتمعي حول ضرورة الإبلاغ عن حالات الفساد، وتغيير المفاهيم والثقافة التي تعيق الإبلاغ عن تلك الحالات، ونشر القيم الوظيفية والالتزام بالتشريعات والقوانين الناظمة، وتطبيق إجراءات العمل الفاعلة، وتحفيز المؤسسات على إشراك منتسبيها في ورش عمل وحملات تسهم في بناء فكر مستنير في النزاهة الوظيفية.



كما عززت شرطة أبوظبي نشر ثقافة النزاهة والأمانة والمسؤولية لدى الفئات المستهدفة، وترسيخ مفهوم الرقابة الداخلية والإحساس بالمسؤولية في مجال العمل والوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية، والتعريف بمنجزات الدولة في مجال النزاهة الوظيفية، وطرق الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات، وحماية المبلغين وتغليب المصلحة العامة في أداء الواجبات الوظيفية، حفاظاً على مكتسبات الوطن.



وحثت أفراد المجتمع على التعاون لتعزيز الصورة الحضارية للمجتمع، عبر التواصل مع خدمة «أمان» على الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828، والتي تتيح للجمهور تمرير المعلومات الأمنية حول أي شكوك تفيد في تعزيز الجهود الأمنية.

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