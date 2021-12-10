250 بحثاً حول «كوفيد »19 نشرتها جامعة الشارقة خلال عامين

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كشف الدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب في تصريح لـ«البيان»: أن جامعة الشارقة نشرت خلال عامين 250 بحثاً خاصاً في «كوفيد 19»، كما تعاملت مع جائحة «كوفيد 19» بكفاءة عالية داخل الحرم الجامعي بهدف الحفاظ على صحة الطلبة وكافة العاملين بالجامعة، إضافة إلى نقل المعلومات إلى المجتمع من خلال البحوث العلمية المختبرية، كما أن كليات الطب بالجامعة كانت من أنشط الكليات في نشر بحوث «كوفيد 19»، والعلامات المرضية والأدوية المستخدمة، كما تم إنشاء مركز متكامل لإجراء الفحوصات تم من خلاله إجراء 50 ألف فحص، ومركز آخر للقاحات المجانية والذي قدم 15 ألفاً من لقاح سينوفارم و5 آلاف لقاح فايزر للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي.

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