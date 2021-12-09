عدنان الحمادي: نطالب بالإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للتأمين الصحي للمواطنين

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن التوصيات التي خرجت بها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس، تمثل هاجس ومطلب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسبق أن قام المجلس بتقديمه للوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال: "طالبت التوصيات وزير المالية، بالاهتمام ببندين رئيسيين، وهما عدم تأخر برنامج التوطين، وتوفير فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وهما بندان تم إدراجهما في ميزانية عام 2021، ودمجهما ضمن المجموعة 28 تحت مسمي مصاريف اتحادية، تم على اثرها رصد مبلغ 400 مليون لهذا البند، الا ان الملاحظ انه تم تخفيض هذا البند على الرغم من وجود فائض، تحت هذا البند عن السنيتين الماليتين 2019 و2020 من خلال الامتناع عن التعينات، ونقل الملف إلى جهة آخرى.



وأضاف: "رغم التوصيات المتكررة في هذا الشأن، الا انه لا يوجد مؤشرات قوية تجاهها، على الرغم من اعلان الدولة منذ عام 2013 مبادرات لدعم التوطين، خاصة وان اعداد المواطنين الباحثين عن عمل في زيادة عاما تلو اخر.

كما دعا الحمادي وزير المالية إلى ضرورة الإسراع في اصدار التشريعات المنظمة للتأمين الصحي للمواطنين وتوفير التمويل اللازم لذلك، موضحاً في الوقت نفسه بأن هذه المطالبة، هي تأكيد لتوصية سابقة تبناها المجلس السابق قبل 3 سنوات.

وقال: يومها كان هناك موافقة من معالي الوزير السابق على هذا البند، من خلال مسودة قانون التامين الصحي، حيث أوضح بأن هذا الامر سيأخذ مجراه، وذلك بعد ان انتهت الوزارة من دراسة التكلفة النوعية للتأمين، وان المشروع سيصدر خلال عام 2019.

تأمين

وأفاد الحمادي: "اتمنى من معالي الوزير الأخذ بهذه التوصية بشكل جاد وفعال، لأنها تمثل حاجة ملحة وإنسانية، ويجب ألا تقوم كل وزارة برمي ثقلها ومسؤوليتها على الوزارة الأخرى.

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