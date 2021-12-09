محمد بن زايد: سنواصل دعم المبادرات التي تحقق حياة أفضل للبشرية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم "الخميس"، خلال لقائه الملياردير الأمريكي والشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا مايكروسوفت بيل غيتس،مواصلة دعم المبادرات التي تعنى بتحقيق حياة أفضل للبشرية.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "إعلان النيجر استعدادها لتصبح أول دولة إفريقية تقضي على داء «العمى النهري» يعد أحد أكبر الخطوات التي قطعها«صندوق بلوغ الميل الأخير» ومؤسسة بيل وميليندا جيتس في مجال مكافحة الأمراض المدارية، سنواصل دعم المبادرات التي تعنى بتحقيق حياة أفضل للبشرية".

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